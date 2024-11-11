Дмитрий Губерниев стал амбассадором Единой школьной лиги Подмосковья

​С ноября по апрель пройдут муниципальные этапы, а весной их победители сойдутся на региональном. В борьбу за главные трофеи лиги уже вступили более 10 тысяч школьников из 179 общеобразовательных учреждений Подмосковья. Участвуют 11 округов.

Амбассадорами Школьной лиги Подмосковья выступают прославленные спортсмены. Недавно к проекту присоединился телеведущий, спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев, а также мастер спорта по фигурному катанию, вице-чемпион Азербайджана и телеведущая «Матч ТВ» Эмма Гаджиева.

​​Спортивные мероприятия проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография». Концепция Единой школьной лиги разработана по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва для привлечения учащихся к регулярным занятиям спортом.