Дмитрий Акулов сообщил об отсутствии угрозы обрушения дома в Пересвете после трещины на фасаде

«Для обоснованных выводов специалистам нужно время, сейчас идут замеры прочности конструкций. По предварительной информации, угрозы обрушения нет. Пока фиксируются проблемы только с кирпичной кладкой, но более точный ответ даст анализ данных фиксирующего оборудования», - сообщил в своем Telegram-канале глава Сергиева Посада Дмитрий Акулов.

Жильцам оказали необходимую поддержку, обеспечили горячим питанием и разместили на ночлег. Тех, кто не смог временно переехать к родственникам, поселили в гостиницы.

Сейчас жителей в сопровождении спасателей пускают в дом забрать вещи. Проход строго по одному человеку, при предъявлении документов о прописке.

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