Для участников форума «Армия» в Подмосковье запустят «Ласточки»

«Ласточки» будут ходить 13 и 14 августа дважды в день, отправляясь с Белорусского вокзала Москвы в 7:58 и в 13:26 и из парка «Патриот» в 10:43 и в 17:20. Предусмотрена остановка в Кубинке.

В составах «Ласточек» есть три класса обслуживания: комфорт, эконом и базовый. В поездах предусмотрен комфорт для инвалидов.

Не допустить роста жалоб на общественный транспорт - одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

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