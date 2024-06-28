Для операций любой сложности. Новые рентген-аппараты С-дуга закупили в больницы Подмосковья

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С-дуга относится к рентген-приборам. Это оборудование быстро запускается в работу и готово к сканированию практически сразу после включения.

Функции такой техники снижают лучевую нагрузку на пациента и повышают безопасность применения аппаратуры.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Новое оборудование закупили для больниц в Ногинске, Люберцах, Пушкино, Видном, Ступине и других городских округах.

«Модернизация здрава - одна из наших приоритетных задач. Мы строим современные больницы и поликлиники, а также проводим перезагрузку действующих. Капитально ремонтируем корпуса и привлекаем квалифицированных врачей», - рассказал Андрей Воробьев.

Особое внимание уделяют закупке новейших аппаратов для КТ, МРТ, маммографии, флюорографии и других видов точной диагностики патологий.

У этих аппаратов - широкий диапазон применения. При этом у врачей нет необходимости менять положение тела пациента.