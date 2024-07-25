Дизель-генератор для самого мощного в России тепловоза изготовили в Коломне

Инклюзивные занятия и мастер-классы организуют в Мытищах в рамках библиотечного проекта «Добрые праздники без границ». Главный библиотекарь мытищинской библиотеки № 1 Светлана Старцева подписала договор о сотрудничестве с благотворительным фондом «Единение».

Благодаря фонду «Единение» дети и взрослые с ментальными нарушениями учатся полноценно жить в обществе. Подопечные в инклюзивных мастерских фонда осваивают трудовые навыки. Для них здесь проходят творческие реабилитационные занятия. В фонде работает группа нейропсихологов, которые специализируются на помощи людям с особенностями развития.

«Мы рады сотрудничать с разнообразными регионами и надеемся, что наше партнерство будет продолжаться не один год и принесет плоды для всех наших участников. Благодарим за возможность совместной работы!», - отметила Светлана Старцева.

Библиотечному проекту «Добрые праздники без границ» привезли в подарок пять ткацких станков для мастер-классов, гипсовые заготовки и книги по помощи детям, прибывшим из зоны проведения СВО.

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