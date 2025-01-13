Дизайнеры из Балашихи представят свои работы на Московской неделе моды

Состав участников определит экспертный совет, что обеспечит высокий уровень представленных коллекций. В программе мероприятия запланированы показы работ как известных, так и начинающих дизайнеров, лекции экспертов, бизнес-шоурум, а также фестиваль короткометражного кино.

Ожидается, что около 200 представителей индустрии примут участие в показах. Для посетителей организуют открытый маркет, где они смогут приобрести одежду и аксессуары, а также узнать об истории их создания непосредственно от производителей.

Для участников рынка организуют деловую программу и бизнес-переговоры, что создаст дополнительные возможности для налаживания связей и обмена опытом.

Кроме того, балашихинские режиссеры могут участвовать в фестивале короткометражных фильмов World Fashion Shorts, прием заявок на который также открыт на сайте Московской недели моды. Лучшие работы отберет международное жюри. Заявки на участие принимают до 24 января на официальном сайте проекта.

Напомним, что третья Московская неделя моды, прошедшая с 4 по 9 октября, привлекла 65 тысяч посетителей и представила коллекции дизайнеров из 41 города России и семи стран. Организатором мероприятия выступает Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.