Дизайнерская карусель на Житной площади в Коломне стала самой посещаемой в Подмосковье за неделю

Как рассказали в министерстве, дизайнерские карусели разработал художник Денис Симачев. Их установили в парках региона по программе губернатора. Все аттракционы оснащены подсветкой и аудиосистемой.

В ведомстве добавили, что все карусели прошли техобслуживание для безопасной работы зимой. На них заменили жидкости и смазки, а также проверили состояние контактов и электрических цепей.

Один сеанс на аттракционе длится три минуты. Одновременно прокатиться могут 44 человека.

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