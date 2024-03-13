13 марта 2024, 17:32

Дизайнерская карусель на Житной площади в Коломне стала самой посещаемой в Подмосковье за неделю

Министерство благоустройства Московской области
Читайте нас в: Google Новости

Министерство благоустройства Подмосковья назвало самые популярные карусели недели. Первое место по посещаемости занял аттракцион на Житной площади в Коломне. На нем прокатились почти две тысячи человек.

Как рассказали в министерстве, дизайнерские карусели разработал художник Денис Симачев. Их установили в парках региона по программе губернатора. Все аттракционы оснащены подсветкой и аудиосистемой.

В ведомстве добавили, что все карусели прошли техобслуживание для безопасной работы зимой. На них заменили жидкости и смазки, а также проверили состояние контактов и электрических цепей.

Один сеанс на аттракционе длится три минуты. Одновременно прокатиться могут 44 человека.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Коломна Благоустройство
13 марта 2024, 17:54
Свыше 90 земельных участков выставили на торги в Подмосковье за неделю
Комитет по конкурентной политике Московской области
Читайте нас в: Google Новости
За неделю в Подмосковье выставили на торги 91 объект недвижимости. Больше всего из них — в Ступине, Истре и Подольске.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, в Ступине с начала года реализовали 73 земельных участка. Сейчас на торгах доступно еще 110. Так, жители могут преобрести шесть соток в поселке Малино.

В Истре в этом году продали или сдали в аренду 46 объектов, сейчас доступно еще 99.

Ознакомиться со всеми лотами региона можно на портале ЕАСУЗ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Аукционы Недвижимость
13 марта 2024, 17:43
Регоператор МСК-НТ провел экоурок для школьников в Чехове
Читайте нас в: Google Новости
Представители регионального оператора МСК-НТ провели экоурок для школьников в Чехове. Занятия для учащихся второго класса школы № 3 подготовили в рамках акции «Сожми и закрути ПЭТ». Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области.

«Перед Министерством ЖКХ Московской области стоит серьезный вызов. Во-первых, уменьшить несанкционированные свалки и продолжить развитие объектов переработки вторичных ресурсов; во-вторых, организация раздельного сбора отходов от населения с учетом нового формата программы МегаБак; в-третьих, необходимо развивать сбор строительных отходов в округах», - По словам министра ЖКХ Московской области Антона Велиховского, перед ведомством стоит несколько важных задач: уменьшить количество незаконных свалок, организовать и развивать раздельный сбор отходов.

С ребятами обсудили один из самых вредных видов отходов - пластик. Представители регоператора во время флешмоба продемонстрировали эффективность переработки вторсырья. Напомним, принцип экологичного поведения «Сожми и закрути ПЭТ» подразумевает сжатие пустых пластиковых бутылок перед утилизацией.

Школьников также познакомили с двухкомпонентной системой разделения отходов «Два бака». Полученные знания по раздельному сбору ребята проверили и закрепили прямо на уроке в игровой форме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Школьники
13 марта 2024, 17:30
Врачи поликлиник ответили на вопросы жителей Мытищ на тематическом приеме граждан
Читайте нас в: Google Новости
В Мытищинской поликлинике № 1 состоялся открытый диалог с представителями администрации и врачами поликлиник округа. В ходе тематического приема жители задавали вопросы в сфере здравоохранения.

На мероприятии присутствовали заведующая поликлиникой № 1 Елена Каранова, заведующая детской поликлиникой № 4 Оксана Мелентьева, заместитель главы городского округа Мытищи Наталья Гречаная и руководитель управления по обеспечению социальных гарантий администрации Мытищ Наталья Тер-Григорьян. Все поступившие вопросы приняли под контроль.

Наталья Гречаная выразила признательность коллективу поликлиники № 1, отметив их труд и заботу о пациентах. Тематический прием проводится каждые две недели, а информация о его проведении доступна на официальных ресурсах учреждения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии детского госпиталя в Красногорске.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Врачи
13 марта 2024, 17:13
Подмосковье представило ИИ-проекты на выставке «Россия» на ВДНХ
Автор фото: Сергей Хакимов
Читайте нас в: Google Новости
Представители Мингосуправления Московской области приняли участие в тематическом Дне искусственного интеллекта на выставке-форуме «Россия». Они поделилась ИИ-достижениями региона.

«На сегодняшний день в Подмосковье реализуется уже 30 проектов с применением ИИ в таких направлениях, как социальная сфера, здрав, городское хозяйство. Искусственный интеллект позволил сэкономить порядка 1,7 миллиарда рублей, которые раньше тратились на человеческие ресурсы», - подчеркнула министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

Посетители стенда Подмосковья могут познакомиться с решениями, где применяется искусственный интеллект. Например, один из проектов - контроль чистоты общественных пространств. Нейросети внедрены в систему «Безопасный регион». С его помощью в онлайн-режиме можно анализировать обстановку и выявлять дефекты.

Еще один ИИ-проект реализуется на портале «Доброделе». Нейросеть распознает проблемы по фото или описанию, после чего предлагает подходящую тему сообщения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Выставки Искусственный интеллект Выставка-форум «Россия»

Новости по теме