13 августа 2024, 14:57

Дизайнер Наталья Советская из Подольска представила коллекцию одежды в Казани

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На ежегодном празднике красоты и моды Volga Fashion Show в Казани дизайнер Наталья Советская удивила зрителей своей коллекцией «Узоры», вдохновленной русскими традициями и культурой. В этом году она использовала символику герба Подольска, что стало ярким акцентом ее показа.

Советская вышла на подиум в элегантном пиджаке с изображением двух перекрещенных золотых кирок - элемента герба Подольска. Эти кирки напоминают о каменотесах, которые добывали белый камень на территории округа, и были частью первого герба, утвержденного Екатериной II в 1781 году.

Коллекция «Узоры» представляет собой ретроспективу образов русской женщины от середины XIX века до современности. В ней традиционный русский орнамент обретает новую жизнь в контексте городской среды. Основные цвета коллекции - активный красный, черный, золотой и белый. Вышивки, отражающие узоры родного края, добавляют уникальности каждому изделию.

Основными материалами стали трикотаж, натуральная кожа и русский атлас. Создавая свою коллекцию, Наталья Советская ставила перед собой задачу показать, как базовая ткань может передать дух времени и познакомить зрителей с богатством русской культуры.

Volga Fashion Show собрал около тридцати российских дизайнеров в Экстрим-парке «Урам», предоставив площадку для смелых и креативных идей в мире моды.

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Подольск Выставки
13 августа 2024, 14:38
Замглавы Чехова Артем Попов поздравил жителей с Днем строителя
Пресс-служба администрации г.о. Чехов
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В городском округе Чехов прошли торжества, посвященные Дню строителя. По поручению главы Михаила Собакина его заместитель Артем Попов поздравил сотрудников управления капитального строительства и ремонта администрации, вручив им благодарственные письма.

Артем Попов поблагодарил всех за ответственный труд, преданность делу и весомый вклад в развитие округа. Благодаря слаженной работе и профессионализму строителей Чехов становится более современным, комфортным и красивым.

«Желаю всем строителям крепкого здоровья, семейного благополучия и новых профессиональных успехов! Пусть ваш созидательный труд всегда находит отклик и признание граждан. С праздником!» - добавил первый заместитель главы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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Праздники Чехов
13 августа 2024, 14:36
Школу со стадионом построили на Высотной улице в Домодедове
Минстрой МО
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Школу на 825 мест построили на Высотной улице в Домодедове. Ее откроют в сентябре.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, школу построили по госпрограмме за счет бюджетных средств. Сейчас там собирают и расставляют мебель.

Площадь здания превысила 16 тысяч квадратных метров. В нем обустроили учебные кабинеты, лаборатории и мастерские, медблок, два спортзала, библиотечный центр, офисную зону и другие помещения.

Блок начальной школы рассчитан на 300 мест, основной и старшей - на 525. На территории построят стадион с легкоатлетической зоной, детские и спортивные площадки, а также места отдыха.

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Праздники Чехов
13 августа 2024, 14:36
Более 10 молодых сотрудников пополнили медицинский штат в Дмитрове летом
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Этим летом на работу в медучреждения Дмитрова пришли 13 молодых специалистов. Все они — выпускники Дмитровского филиала Московского областного медицинского колледжа.

Главная медсестра больницы Нелли Светличная рассказала, что на работу из колледжа пришли фельдшеры, медсестры и медбратья. Они проходили практику в Дмитрове и хорошо себя зарекомендовали в деле.

Медбрат Дмитровской больницы Николай Кузнецов после колледжа работает в отделении анестезиологии и реанимации. По его словам, здесь можно быстро набраться опыта. За его плечами уже 10 суточных дежурств.

«В первую смену было сложно, но в отделении работают замечательные медсестры. Они помогли и поддержали. К тому же у меня есть наставник - палатная медсестра Ангелина Балашова. Она разъясняет, делится опытом, подсказывает, как лучше проводить те или иные манипуляции», - поделился Николай.

В будущем молодой человек планирует поступить в медицинский вуз.

«Для удобства студентов и педагогов здание медколледжа недавно было капитально отремонтировано. Здесь появилось новое симуляционное оборудование и тренажеры, зоны рекреации и спортивная площадка. Благодаря проведенным ремонтным работам в филиале теперь могут учиться больше студентов», - рассказал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Кроме того, в медицинские учреждения муниципалитета привлекают новых специалистов. Для этого существует целевое обучение студентов и программы «Приведи друга», «Земский доктор», «Социальная ипотека».

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Больницы Дмитров
13 августа 2024, 14:16
Правила расторжения договоров с управляющими компаниями напомнили в Подмосковье
Unsplash
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Если жителей Подмосковья не устраивает работа управляющей компании, они могут расторгнуть с ней договор. Для этого нужно решить, кто будет управлять домом после — выбрать новую компанию или создать ТСЖ.

Если договору больше года, достаточно провести собрание собственников. Если меньше - сменить компанию можно только при нарушении условий договора. В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона напомнили, что договор можно найти в системе ГИС ЖКХ в разделе «Договор управления».

Отметим, что собственники должны уведомить УК за месяц до расторжения, согласно условиям договора. После собрания и принятия решения о смене, нужно уведомить Министерство по содержанию территорий и жилищному надзору Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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Больницы Дмитров

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