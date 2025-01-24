Диспетчерскую службу для помощи жителям с нарушением слуха запустили в Подмосковье

Читайте нас в:

Диспетчерскую службу открыли на базе реабилитационного центра имени Мещерякова. Операторы прошли специальное обучение и умеют общаться на жестовом языке.

Как рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, общение со специалистами проходит по видеосвязи, а сами звонки - бесплатные.

«В нашем регионе более 10 тысяч детей и взрослых имеют проблемы слуха. Все они ежедневно нуждаются в помощи при коммуникации, а наши операторы новой диспетчерской службы помогут в этом», - отметила она.

Диспетчерская служба работает по номеру телефона +7(991)960-51-10 ежедневно с 08:00 до 20:00.