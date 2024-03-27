Диспетчерская служба Лобни вошла в топ-5 лучших на учениях по ликвидации ЧС в Подмосковье

Главное управлением МЧС России по Московской области провело учения диспетчерских служб в преддверии паводков и пожароопасного сезона. Также проверили готовность сотрудников к работе с населением во время ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с рисками нарушения тепло- и электроснабжения.

По итогам учений отметили трех специалистов по приему и обработке экстренных вызовов из Лобни. Светлана Давиденко, Николай Скворцов и Олег Абрамочкин показали лучшие результаты в общем рейтинге операторов по качеству работы. Кроме того, Лобня вошла в топ-5 лучших муниципалитетов по количеству обработанных вызовов, поступивших из других регионов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке региона к паводкам.

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