Диспансеризацию проведут в декабре в 7 поселках и деревнях Подольска

Автомобиль с бригадой медиков приедет в поселок Александровка 2 декабря. Жителей будут принимать возле дома № 36 на Центральной улице с 9:00 до 11:00. 4 декабря выездная диспансеризация будет проходить в Дубровицах у дома № 49 в это же время. 6 декабря желающих пройти обследование будут ждать в деревне Федюково - у дома № 14 на улице Строителей.

Кроме того, врачи проведут выездное обследование жителей деревни Лемешово, села Покров, поселков Сельхозтехники и Стрелковской фабрики.

В медицинском автомобиле имеется все необходимое для обследований оборудование; портативный биохимический анализатор крови, измеритель концентрации глюкозы в крови электрокардиограф. Врачи также имеют в своем распоряжении гинекологическое кресло, устройство для измерения артериального давления, дефибриллятор-монитор, ростомер и весы.

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