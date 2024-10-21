21 октября 2024, 15:47

Диспансеризацию по профилю репродуктивного здоровья проведут в Воскресенске

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В Воскресенской больнице для жительниц округа в возрасте 18-49 лет пройдут приемы врача-гинеколога. Диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья организуют в женской консультации каждую субботу.

Мероприятие организуют для того, чтобы заранее выявить у женщин признаки заболеваний и состояний, которые могут впоследствии негативно влиять на беременность и течение беременности, а также роды и послеродовой период. На приеме акушер-гинеколог проведет пальпацию молочных желез и осмотр шейки матки, а также возьмет материал на исследование. На первом этапе исследуют мазки в лабораторных условиях, проведут ультразвуковое исследование органов малого таза и молочных желез. При наличии показаний женщину оправят на повторный прием акушера-гинеколога с установлением диагноза, группы здоровья, группы диспансерного наблюдения.

Врач-гинеколог примет женщин по субботам с 08:00 до 13:00 по адресу: Больничный проезд, дом № 1, корпус № 6, акушерский корпус. Записываться заранее не нужно.

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Больницы Диспансеризация Воскресенск
21 октября 2024, 15:55
Движение «Отцы Подмосковья» провело ежегодный традиционный форум
Министерство информации и молодежной политики Московской области
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Общественная палата Московской области совместно с движением «Отцы Подмосковья» при поддержке Министерства информации и молодежной политики региона организовали VII Форум «Отец. Отцовство. Отечество». Мероприятие сфокусировано на традиционных духовно-нравственных семейных ценностях.

Мероприятие открылось концертной программой, в ходе которой состоялась церемония награждения общественной премией «Отец Подмосковья» и подведение итогов Московского областного конкурса видеороликов «Российские ценности».

Первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева, представляя приветственное слово от имени председателя Анатолия Торкунова, отметила, что форум стал важной платформой для диалога и объединения отцовского сообщества региона.

Она подчеркнула, что за время своего существования движение «Отцы Подмосковья» объединило большое количество активных и неравнодушных участников, заслужив статус одной из крупнейших отцовских организаций в области.

Глава Комитета по социальным вопросам и здравоохранению Московской областной Думы Андрей Голубев в своем выступлении выразил благодарность организаторам форума за такую инициативу. Он выразил надежду на то, что участники смогут выработать новые идеи для улучшения поддержки семей и многодетных родителей.

Форум проходил на нескольких тематических площадках, таких как «Отцовство в России сегодня как эффективный инструмент в повышении демографии завтра» и «Папы Первых». Участниками стали члены Общественной палаты Московской области, руководители Советов отцов в школах, представители различных религиозных конфессий и специалисты в данной области. Во время экспертных сессий участники делились собственным опытом взаимодействия с молодежью и работой по укреплению роли отцовства в Подмосковье.

Дети Молодежь Семья
21 октября 2024, 15:54
Отборочный этап на первенство России по косики карате завершился в Серпухове
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Отборочный этап XXII-го чемпионата и первенства Центрального федерального округа по косики карате прошел на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Русский медведь». Более 200 спортсменов из различных регионов России приехали в муниципалитет побороться за место на первенстве России.

Отборочный этап XXII-го чемпионата и первенства Центрального федерального округа по косики карате прошел в рамках проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия». Мероприятие проводят в Серпухове уже 13 лет.

В этом году приехали более 200 каратистов из Брянска, Тулы, Нижнего Новгорода, Москвы и Московской области.

Серпухов представили опытные спортсмены по руководством Андрея Кузнецова. В состав сборной вошли воспитанники секции Дворца культуры «Россия», спортивно-патриотического клуба имени Маргелова на базе школы № 17, секции Дворца спота «Надежда» и спортклуба «Атлетика». Из 67 каратистов из Серпухова более 40 стали призерами.

Следующий этап - чемпионат и первенство России, которые пройдут в ноябре в Нижнем Новгороде.

«Будем болеть за наших ребят, побед и новых высот в спортивный карьере!», - отметил глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Медведи Серпухов
21 октября 2024, 15:30
Свыше 8 тысяч человек прокатились на дизайнерских каруселях в Подмосковье за неделю
Министерство благоустройства Московской области
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За неделю на дизайнерских каруселях в подмосковных парках прокатились 8,93 тысячи человек. Самым популярным стал аттракцион в Одинцове.

Как сообщили в Министерстве благоустройства Подмосковья, с 14 по 20 октября карусель в Одинцове посетили свыше 1,8 тысячи человек. Еще около 1,7 тысячи гостей прокатились на аттракционе в Сергиевом Посаде и 1,5 тысячи - в Домодедове.

«Это уникальные карусели с профессиональной стереоаудиосистемой и иллюминацией, выполненные по авторскому проекту известного дизайнера Дениса Симачева», - рассказал заместитель председателя правительства области - министр благоустройства Михаил Хайкин.

Карусели установили в парках для разнообразия отдыха жителей и гостей региона. Каждый аттракцион имеет уникальное оформление.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил работников сферы благоустройства с профессиональным праздником. Его впервые отметили в регионе 15 сентября.

Благоустройство
21 октября 2024, 15:28
Тренировку по развертыванию ПВР провели в Шатуре
Пресс-служба администрации г.о. Шатура
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Городской округ Шатура поделился опытом по развертыванию пункта временного размещения и питания. На организацию ПВР затратили всего три часа.

Подобные тренировки в Шатуре проводятся регулярно. В случае пожара, подтопления или другой чрезвычайной ситуации в городском округе могут быть организованы 19 пунктов временного размещения.

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Медики провели для участников мероприятия занятие по оказанию первой помощи.

В пункте, устроенном в доме культуры, смогут разместиться до 150 человек. Здесь организовали точки питания, места для отдыха, комнату матери и ребенка и помещение для психологической помощи. На случай воздушной тревоги в доме культуры также имеется убежище, в котором предусмотрено все, что необходимо для длительного пребывания людей: вентиляция, водоснабжение и пожарная сигнализация.

Шатура Эвакуации

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