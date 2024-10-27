27 октября 2024, 22:50

Диспансеризация родителей в детских садах стартовала в Лобне

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В городском округе Лобня началась диспансеризация родителей воспитанников детских садов. Они могут пройти обследование утром или вечером, когда приводят или забирают детей из сада.

Принимать посетителей докторам помогают волонтеры из медицинского класса девятой школы. К участию в диспансеризации их подготовили на специальном уроке.

«Явно каких-то профильных знаний, которыми обладают сотрудники, у меня нет. Я все-таки школьник, но измерить рост, вес, давление - это само собой разумеющееся», - поделися ученик медицинского класса школы № 9 Никита Козин.

Родители после осмотра получают ленточки. С помощью них дети украшают дерево здоровья, в каждой группе оно свое. По итогам акции выберут самое пушистое.

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На протяжении нескольких дней воспитатели детского сада «Чайка» в Лобне рассказывали детям о том, как важно следить за своим здоровьем. Они также предлагали воспитанникам пригласить своих пап и мам на медицинское обследование.

«Здорово было, если бы каждый год проходила бы такая акция. Потому что для работающих родителей это очень удобно», - поделилась мама одного из детей Мария Веселова.

Родителям предлагают сдать общий и биохимический анализ крови, пройти электрокардиографию, получить консультацию эндокринолога, невролога, окулиста, гинеколога и терапевта. В случае, если врачи выявляют какие-либо отклонения от нормы, они выдают направление на дополнительное обследование.

«Этот проект действительно проходит впервые на территории городского округа Лобня и, возможно, даже впервые в Московской области. Проект направлен на то, чтобы выявить на ранних стадиях хроническое неинфекционные заболевания, улучшить качество жизни трудоспособного населения, а самое главное, мы хотим, чтобы данным проектом мы провели и обследование родителей, и позволили детям правильно понимать то, насколько важно заботиться о своем здоровье в будущем», - сказала исполняющая обязанности заместителя главврача Лобненской центральной городской больницы по амбулаторно-поликлинической работе Алена Павлова.

Лобня Детские сады Диспансеризация
27 октября 2024, 22:34
Детская библиотека в Чехове отметила 75-летний юбилей
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Детской библиотеке в Чехове исполнилось 75 лет. Поздравить сотрудников учреждения пришли читатели и представители администрации округа.

Детская библиотека участвует как в муниципальных, так и в региональных и даже в международных конкурсах. Однако главная награда для нее - любовь маленьких посетителей к книгам и чтению.

«В нашей детской библиотеке более четырех с половиной тысяч читателей. И радостно то, что маленькие читатели вырастают и приводят уже своих детей и мы рады видеть их снова в нашей библиотеке», - рассказала заведующая Детской библиотекой Юлия Ефремкина.

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В городском округе Чехов на празднование юбилея Детской библиотеки собрались читатели и сотрудники администрации округа.

«Юбилей сегодня отмечает весь городской округ Чехов. Когда вы празднуете день рождения, это день рождения, который объединяет нашу семью - родителей, друзей, близких, знакомых. День рождения, который празднует сегодня библиотека - это все читатели», - сказала начальник управления развитием отраслей социальной сферы администрации городского округа Чехов Ольга Щукина.

Бывшего руководителя библиотеки Татьяну Фатееву тоже пригласили на торжество. Она с теплотой вспомнила годы работы и рассказала о них юным читателям.

«Я десять лет отработала в школе учителем русского языка и литературы. И так сложилось, что я стала заведующей детской библиотекой в городе Чехове. У нас был и детский театр, и мероприятия, и встречи с интересными людьми», - поделилась Татьяна Фатеева.

Для гостей мероприятия читатели библиотеки подготовили творческие номера.

Книги Чехов
27 октября 2024, 21:03
Администрация Чехова встретилась с жителями села Троицкое
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Село Троицкое вместе со специалистами администрации посетил глава городского округа Чехов Михаил Собакин. Они встретились с жителями и ответили на вопросы по благоустройству, строительству дорог и движению общественного транспорта.

Выездная администрация с участием главы городского округа Чехов Михаила Собакина и его коллег прошла в селе Троицкое. На мероприятии обсудили темы запуска дополнительного маршрута общественного транспорта, установки детских игровых площадок и обновления уличного освещения.

Многодетная мама Татьяна Кордикова из деревни Сидориха обратилась к руководителю муниципалитета с вопросом о круглогодичном маршруте автобуса от Троицкой школы до деревни.

«Чеховская администрация идет нам на встречу, это не первый мой визит. Я в прошлые года поднимала вопрос обустройства нашей деревни - сделать подъездные пути к участкам многодетных семей, нам сделали прекрасную дорогу, в этом году нам сделали детскую площадку - тоже за это спасибо огромное. То есть администрация слышит», - отметила она.

Староста деревни Сидориха Любовь Ковальчук подняла тему строительства дорог.

«Пришла с вопросом дорог. У нас два участка многодетным семьям, выделены земли. Первый участок у нас, слава Богу, дороги сделали, второй участок у нас вообще без дорог», - поделилась она.

Представители администрации незамедлительно ответили старосте.

«Ко мне на выездной администрации обратилась староста деревни Сидорихи. Попросила оказать содействие в срочном ремонте автомобильных дорог. Заявки принты в работу, в ближайшее время мы все исправим», - сказал заместитель главы городского округа Чехов Алексей Родин.

Выездная встреча длилась почти два часа. Все вопросы приняли во внимание: их оформили в протокол, по каждому заявителям дадут ответы.

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Чехов
27 октября 2024, 20:41
Встречу главы округа и представителя Россетей с жителями провели в Чехове
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В деревне Васькино городского округа Чехов глава муниципалитета и начальник местного отделения Россетей встретились с жителями. На мероприятии обсудили уличное освещение, обновление линий электропередачи и другие вопросы.

На встречу с жителями деревни Васькино прибыли глава городского округа Чехов Михаил Собакин и начальник чеховского отделения Россетей Иван Выскребенцов. Во время дискуссии собравшиеся затронули вопросы освещения улиц, мощности напряжения, замены линий электропередачи и многие другие.

«Я приехала по просьбе жителей, и мы совместно со старостами городского округа составили перечень вопросов и инициатив как к главе, так и руководителю южных сетей Россетей», - сказала староста деревни Карьково Елена Родионова.

Она предложила создать чат, куда войдут представители районных электросетей и старосты. Это поможет оперативно решать возникающие вопросы.

«Очень много моментов, которые необходимо на совещании перед зимой обсудить. Поскольку аварийные ситуации случаются, до строительства энергоцентра они будут, надо это понимать. Надо подстраховаться», - отметила Елена Родионова.

Руководитель муниципалитета Михаил Собакин сразу же ответил на вопрос старосты.

«Есть предложение - действительно создать отдельный чат, как вы и сказали. Просто этот чат, в котором я есть, наложить в чат старост. Поскольку оперативная информация у меня и моих замов есть, которую мы получаем и от Россетей, и от всех остальных», - подчеркнул глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

Формат таких выездных встреч высоко оценили местные жители. Подобные мероприятия позволяют присутствующим задать вопрос напрямую и сразу же получить ответ. Такие встречи будут проходить и далее.

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Благоустройство Чехов
27 октября 2024, 20:18
Сельских старост поздравили с их праздником в Чехове
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В городском округе Чехов поздравили сельских старост с профессиональным праздником. Их наградили грамотами, некоторые получили удостоверения доверенного лица жителей.

Сельские старосты объединяют администрацию округа и жителей, помогают в решении вопросов. Заместитель главы городского округа Чехов Ирина Бадалян поздравила их с профессиональным праздником и наградила самых активных.

«Я хочу поблагодарить каждого за то, что вы у нас есть. Пусть и критически иногда подходите, это тоже нужно. Мы вам благодарны, спасибо», - сказала она.

Староста деревни Курниково Александр Скобеев - также в числе награжденных.

«Очень приятно, ну, видимо, заработал, я человек скромный. Но ничего этого не было бы - ни награждения, ни того, что сегодня происходило, - если бы не Михаил Николаевич Собакин и его команда», - подчеркнул он.

В честь праздника старостам вручили и удостоверения доверенного лица жителей.

«Сейчас тенденция к этому идет. Во всех деревнях появляется староста. Хочется с деревней сделать ее более красивой, улучшить. Из-за этого стал старостой. Деревня проголосовала», - поделился староста деревни Чудиново Алексей Трифонов.

Старостам доверяет и администрация, и односельчане. Каждый день они выполняют одну задачу - помогают своему населенному пункту.

«В первую очередь это, конечно, люди. Общение с жителями, помощь нуждающемуся населению. Староста обычно выбирается жителями, и определенное доверие, конечно, нужно заслужить», - сказала староста деревни Бершово Алла Каширская.

Роль старосты важна также в поддержании традиций, культуры и социальной структуры сел и деревень. По инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе создали Ассоциацию старост. В Подмосковье их уже свыше трех тысяч человек.

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Праздники Чехов

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