Диспансеризация родителей в детских садах стартовала в Лобне

Принимать посетителей докторам помогают волонтеры из медицинского класса девятой школы. К участию в диспансеризации их подготовили на специальном уроке.

«Явно каких-то профильных знаний, которыми обладают сотрудники, у меня нет. Я все-таки школьник, но измерить рост, вес, давление - это само собой разумеющееся», - поделися ученик медицинского класса школы № 9 Никита Козин.

Родители после осмотра получают ленточки. С помощью них дети украшают дерево здоровья, в каждой группе оно свое. По итогам акции выберут самое пушистое.

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На протяжении нескольких дней воспитатели детского сада «Чайка» в Лобне рассказывали детям о том, как важно следить за своим здоровьем. Они также предлагали воспитанникам пригласить своих пап и мам на медицинское обследование.

«Здорово было, если бы каждый год проходила бы такая акция. Потому что для работающих родителей это очень удобно», - поделилась мама одного из детей Мария Веселова.

Родителям предлагают сдать общий и биохимический анализ крови, пройти электрокардиографию, получить консультацию эндокринолога, невролога, окулиста, гинеколога и терапевта. В случае, если врачи выявляют какие-либо отклонения от нормы, они выдают направление на дополнительное обследование.

«Этот проект действительно проходит впервые на территории городского округа Лобня и, возможно, даже впервые в Московской области. Проект направлен на то, чтобы выявить на ранних стадиях хроническое неинфекционные заболевания, улучшить качество жизни трудоспособного населения, а самое главное, мы хотим, чтобы данным проектом мы провели и обследование родителей, и позволили детям правильно понимать то, насколько важно заботиться о своем здоровье в будущем», - сказала исполняющая обязанности заместителя главврача Лобненской центральной городской больницы по амбулаторно-поликлинической работе Алена Павлова.