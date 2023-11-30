Дискуссия на тему развития сельского хозяйства прошла на бизнес-форуме в Истре

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, на форуме аграрии рассказали о своих проблемах, чтобы совместно найти решение.

Деловая программа началась с панельной дискуссии, на которой спикеры представили доклады по актуальным темам. Они обсудили импортозамещение, технологии, а также обменялись опытом. Аграрии также поговорили о переработке продукции, каналах сбыта, аренде земли и многом другом. Участники встречи отметили большую важность развития сельского туризма и необходимость создания в России собственной биржи цветов.

Следующее мероприятие бизнес-форума пройдет 5 декабря в Коломне. Подробнее об этом можно узнать по ссылке.

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