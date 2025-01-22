Дискотека для пенсионеров в стиле ретро прошла в Химках

Участники клуба «Активное долголетие» не только танцевали под песни своей молодости, но и проверили себя на знание эпохи в традиционных советских конкурсах: «угадай мелодию», «ассоциации» и других. Гвоздем программы стал вальс: собравшиеся разбились на пары и кружили в центре зала.

«Выбрали именно такую тематику, поскольку это время их молодости, любви, впечатлений. Такое мероприятие можно назвать традиционным», - отметила заместитель руководителя клуба «Активное долголетие» Анастасия Хаврик.

Дискотеку в стиле ретро проводят в Химках уже второй год. Каждый раз мероприятие привлекает в танцевальные залы свыше ста человек.