Директора школ Подмосковья пройдут курс повышения квалификации

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, на протяжении трех дней участники курса будут посещать лекции от руководителей высокотехнологичных компаний и экспертов в области профориентации. Особое внимание уделят взаимодейсвию школ и бизнеса.

«Курс нацелен на подготовку управленческих кадров к внедрению стратегий развития профильных школ в рамках консорциумов „школа-вуз-высокотехнологичная компания“. Это позволит повысить уровень успеваемости и мотивации учащихся, а также способствует интеграции школ в систему передового естественно-научного образованияя», - пояснили в министерстве.

Школы-участники проека «Наука в регионы» получат стратегию развития и менторство экспертов МФТИ и Физтех-лицея. Вузы-партнеры отберут абитуриантов, а бизнем сможет получить хорошо подготовленые кадры для стажировок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об инженерной школе в Лобне. Она примет 2,2 тысячи учеников уже этой осенью.

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