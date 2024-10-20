Директор школы в Химках получила премию губернатора Подмосковья

Участниками стали руководители образовательных учреждений со всей Московской области. Жюри определило победителей по результатам прохождения трех этапов.

Специалисты оценивали профессиональные достижения конкурсантов, готовность работать с инновационными технологиями и проектами, использование эффективных воспитательных практик в школах и стремление расти и развиваться в своей области.

Аида Ойцева занимает место директора «Школы равных возможностей» со дня ее основания. Более шести лет она и педагоги учреждения помогают получить полноценное основное общее образование детям с ограниченными возможностями здоровья. Новые знания сегодня в школе получают свыше 100 учеников.

Каждый ребенок может рассчитывать на помощь, поддержку и индивидуальный подход в подготовке к колледжу и взрослой жизни. Дети не только занимаются по основным дисциплинам, но и учатся прикладным ремеслам: пошиву одежды, плотничеству, садоводству. Также они регулярно участвуют в региональных конкурсах и турнирах.

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