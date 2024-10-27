Директор школы из Подольска выиграл конкурс «Лучший по профессии»

Директор школы имени Дмитрия Зернова, депутат Совета депутатов Подольска Евгений Лукошников победил в номинации «Воспитание лидеров» на конкурсе «Лучший по профессии» в сфере образования.

С 2015 года премию губернатора в размере 300 000 рублей получают выдающиеся главы учреждений образования в 20 номинациях. Ее присуждают по результатам работы организации, а также по достижениям руководителя.

Евгений Лукошников возглавляет штаб подольского отделения «Юнармии». Он много лет занимается военно-патриотической подготовкой школьников. Также педагог участвует в организации открытой военно-патриотической игры «Наследники Победы» на кубок Кавалера Ордена Мужества Дмитрия Зернова.

Сразу четыре ученицы школы имени Дмитрия Зернова вошли в число призеров и победителей Всероссийской олимпиады школьников в прошлом году.

Евгению Лукошникову в 2012 году присвоили почетное звание «Почетный работник общего образования РФ», его наградили почетным знаком «За заслуги перед Московской областью 3 степени», в 2009 и 2013 году вручили почетные грамоты Министерства образования и науки РФ, в 2009, 2011, 2013 годах его наградили почетными грамотами Министерства образования Московской области, наградили Знаком отличия «За заслуги перед Городским округом Подольск 1-й и 2-й степени», почетными знаками «За заслуги перед Подольским районом II и III степени».

Директор школы имени Дмитрия Зернова и депутат Совета депутатов Подольска Евгений Лукошников на личном автомобиле доставил свыше 20 тонн гуманитарного груза в зону проведения специальной военной операции. Таже он организовывал в Подольске акции по сбору и доставке гуманитарной помощи бойцам на фронт.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».