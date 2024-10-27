27 октября 2024, 15:15

Директор школы из Подольска выиграл конкурс «Лучший по профессии»

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По результатам конкурса на премию губернатора Московской области «Лучший по профессии» в сфере образования в 2024 году победу одержал директор школы имени Дмитрия Зернова. Евгений Лукошников из Подольска стал первым в номинации «Воспитание лидеров».

Директор школы имени Дмитрия Зернова, депутат Совета депутатов Подольска Евгений Лукошников победил в номинации «Воспитание лидеров» на конкурсе «Лучший по профессии» в сфере образования.

С 2015 года премию губернатора в размере 300 000 рублей получают выдающиеся главы учреждений образования в 20 номинациях. Ее присуждают по результатам работы организации, а также по достижениям руководителя.

Евгений Лукошников возглавляет штаб подольского отделения «Юнармии». Он много лет занимается военно-патриотической подготовкой школьников. Также педагог участвует в организации открытой военно-патриотической игры «Наследники Победы» на кубок Кавалера Ордена Мужества Дмитрия Зернова.

Сразу четыре ученицы школы имени Дмитрия Зернова вошли в число призеров и победителей Всероссийской олимпиады школьников в прошлом году.

Евгению Лукошникову в 2012 году присвоили почетное звание «Почетный работник общего образования РФ», его наградили почетным знаком «За заслуги перед Московской областью 3 степени», в 2009 и 2013 году вручили почетные грамоты Министерства образования и науки РФ, в 2009, 2011, 2013 годах его наградили почетными грамотами Министерства образования Московской области, наградили Знаком отличия «За заслуги перед Городским округом Подольск 1-й и 2-й степени», почетными знаками «За заслуги перед Подольским районом II и III степени».

Директор школы имени Дмитрия Зернова и депутат Совета депутатов Подольска Евгений Лукошников на личном автомобиле доставил свыше 20 тонн гуманитарного груза в зону проведения специальной военной операции. Таже он организовывал в Подольске акции по сбору и доставке гуманитарной помощи бойцам на фронт.

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Подольск Школы Учителя Образование
27 октября 2024, 14:40
Квиз для детей к Международному дню школьных библиотек провели в Подольске
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В городском округе Подольск для учащихся школы № 21 организовали интеллектуальный квиз к Международному дню школьных библиотек. Шестиклассники собрались во Дворце творчества «Молодежный».

Учащимся шестого класса школы № 21 городского округа Подольск в формате видеолекции рассказали об истории создания первых книг, показали книгохранилища древнего мира, а также они увидели современную типографию и библиотеку будущего.

Кроме того, шестиклассники поучаствовали в интеллектуальном квизе: как библиотекари, они разложили по алфавиту названия произведений русских авторов, разгадали кроссворды на литературную тематику. Ребята помогли и отреставрировать библиотечные издания советского времени.

Напомним, с 1999 года каждый четвертый понедельник октября отмечают Международный день школьных библиотек. В этот день поздравляют работников свыше 38 тысяч библиотек России.

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Подольск Школы
27 октября 2024, 14:07
Студенты техникума в Дмитрове собрали новую партию гумпомощи для бойцов СВО
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Преподаватели Дмитровского техникума активно участвуют в сборе гуманитарной помощи для военнослужащих. Последовать их примеру решили и студенты учреждения. Они собрали посылку для бойцов СВО.

В партию гуманитарного груза вошли продукты, медикаменты и средства гигиены. Посылку передадут региональному отделению «Бессмертного полка России» в Московской области и местному отделению ДОСААФ России в Дмитрове.

После груз доставят на передовую.

«С самого начала спецоперации жители Дмитровского округа стараются помочь нашим землякам - воинам СВО, собирая все необходимое для них. Поддержка бойцов очень важна. Каждая посылка - это шаг к победе!» - прокомментировал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

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Волонтеры Студенты Дмитров
27 октября 2024, 14:04
Мастер-класс по созданию световозвращающих элементов провели в Дмитрове
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Сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Засветись!» в Дмитрове. Они организовали для школьников мастер-класс по изготовлению световозвращающих элементов.

Мероприятие организовали автоинспекторы УМВД России по Дмитровскому городскому округу и юные инспекторы дорожного движения из отряда «Мудрый светофорик». Они рассказали ребятам о ПДД.

На встрече разобрали различные ситуации, которые могут произойти на дорогах, и то, как в них себя правильно вести. Также ребята повторили значения дорожных знаков и сигналов светофора, разработали безопасные маршруты «дом -школа - дом».

Кроме того, совместно они смастерили световозвращающие брелоки и наклейки на верхнюю одежду и рюкзаки. Каждый ребенок получил сувенир и тематическую памятку.

«Хочу выразить благодарность дмитровским автоинспекторам за проведение таких мероприятий для школьников. Очень важно, чтобы дети с самого раннего возраста знали правила дорожного движения», - сказала заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина.

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Дети ПДД Школьники Дмитров
27 октября 2024, 12:46
Искусственный газон уложили на стадионе «Торпедо» в Люберцах
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Реконструкция стадиона «Торпедо» продолжается в Люберцах. Рабочие уже уложили искусственный газон.

Строительная готовность объекта достигла 50%. Сейчас на площадке работают более 100 человек и 12 единиц техники.

«Выполнено устройство искусственного покрытия стадиона. Завершаются фасадные работы на трибуне, продолжаются внутренние отделочные и инженерные работы. Готовятся щебеночные основания под беговые дорожки», - сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

После реконструкции здесь появятся современное футбольное поле с подогревом, трибуны для 1500 зрителей. Также специалисты возведут физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом, площадки для игровых видов спорта, выполнения нормативов ГТО и воркаута, беговые дорожки.

Обновленный стадион «Торпедо» планируют открыть в следующем году.

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Спортсмены Люберцы Ремонтные работы

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