Директор школы для детей с ОВЗ в Коломне стал лучшим руководителем Подмосковья
Учитель труда и директор школы «Надежда» для детей с ОВЗ в Коломне Дмитрий Московцев победил на конкурсе «Лучший руководитель в образовании» в Подмосковье. Его трудовой стаж составляет 10 лет. Для педагога работа с особенными детьми — это индивидуальный подход и радость каждой победе ученика.
«Успехи есть у каждого. Для кого-то успех - это победа в каком-то конкурсе, для кого-то успех - сказать первое слово, написать первое слово, научиться разговаривать, научиться вести себя, делать что-то правильно», - заявил Московцев.
Особенность методики педагога заключается в акценте на изучение профессий. Школьники постигают азы столярного, слесарного, швейного дела, учатся класть кирпич и фотографировать. Также в школе работают с дефектологом и логопедом.
Занятия стали более продуктивными с появлением нового оборудования. Его удалось приобрести благодаря проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование».
В школе «Надежда» учатся более 200 детей. Выпускники учреждения являются успешными студентами колледжей Коломны.
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