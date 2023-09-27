Директор подмосковного пансионата занял 3-е место на всероссийском конкурсе профессионального мастерства

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Награждение состоялось в рамках Всероссийской недели охраны труда. Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, директор пансионата «Клинский» Наталья Балясникова заняла третье место в номинации «За созидание и долголетие в профессии».

Всего на конкурс поступило 146 заявок из Подмосковья. В региональном этапе победили 43 человека, в федеральный прошли 15.

Наталья Балясникова трудится в социальной сфере более 30 лет. Из них 16 - в пансионате «Клинский».

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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