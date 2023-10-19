Директор музея «Дары дуба» в Звенигороде рассказал о дендротерапии

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Женщина увлеклась дендротерапией. Сейчас она делиться своими знаниями онлайн.

По ее мнению не обязательно ходить в лес и обнимать деревья, как советуют специалисты в области дендротерапии. Можно запастись веточками вербы, дуба, рябины летом и хранить заготовки дома.

«Вдыхая травяной запах, мы получаем необходимую дозу целебного „бальзама“, который врачует наш организм», - уточнила Рязанова.

По ее словам, верба заменит аспирин и другие жаропонижающие средства.

«Дубовый запах в доме заряжал тело энергией и крепостью, а отвар из дерева использовали как средство от кожных болезней и пота», - подчеркнула Рязанова.

Также женщина верить в исцеляющее свойство симатрона - ударный инструмент.

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