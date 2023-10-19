Директор музея «Дары дуба» в Звенигороде рассказал о дендротерапии
Директор музея-усадьбы «Дары дуба» в селе Каринское в Звенигороде Галина Рязанова рассказала об альтернативных способах лечения некоторых недугов, например, головной боли. Также у нее есть свои средства для поднятия настроения, иммунитета и преодоления стресса.
Женщина увлеклась дендротерапией. Сейчас она делиться своими знаниями онлайн.
По ее мнению не обязательно ходить в лес и обнимать деревья, как советуют специалисты в области дендротерапии. Можно запастись веточками вербы, дуба, рябины летом и хранить заготовки дома.
«Вдыхая травяной запах, мы получаем необходимую дозу целебного „бальзама“, который врачует наш организм», - уточнила Рязанова.
По ее словам, верба заменит аспирин и другие жаропонижающие средства.
«Дубовый запах в доме заряжал тело энергией и крепостью, а отвар из дерева использовали как средство от кожных болезней и пота», - подчеркнула Рязанова.
Также женщина верить в исцеляющее свойство симатрона - ударный инструмент.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».