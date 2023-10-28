Директор лобненской школы № 9 раскрыл секреты успеха обучения детей

Женщина получила новую должность всего лишь год назад, но за это время ей удалось добиться значимых результатов. В рейтинге лучших школ Подмосковья учебное учреждение заняло 108-е место.

Она уверена, что для успешной работы с детьми необходимо быть открытыми. Педагог всегда на связи с педагогическим составом и учениками. Ирина Кырма подчеркнула, что главное в общении с родителями - умение их слышать.

«В школьном возрасте есть свои трудности, это мотивация наших ребят. Вот здесь, наверное, самое главное, чтобы педагог смог найти все эти подходы, что в дошкольном возрасте, что в школьном», - указала директор лобненской школы № 9 Ирина Кырма.

Также она отдельно подчеркнула, что в жизни не бывает идеальных людей, но педагоги должны стремиться ими стать, ведь рядом всегда находятся те, кто берет с них пример.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе.

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