Директор лобненской школы № 9 раскрыл секреты успеха обучения детей
Директор лобненской школы № 9 Ирина Кырма дала большое интервью и рассказала, как ей удалось наладить процесс обучения. Благодаря ее работе учреждение попало в рейтинг лучших школ Подмосковья.
Женщина получила новую должность всего лишь год назад, но за это время ей удалось добиться значимых результатов. В рейтинге лучших школ Подмосковья учебное учреждение заняло 108-е место.
Она уверена, что для успешной работы с детьми необходимо быть открытыми. Педагог всегда на связи с педагогическим составом и учениками. Ирина Кырма подчеркнула, что главное в общении с родителями - умение их слышать.
«В школьном возрасте есть свои трудности, это мотивация наших ребят. Вот здесь, наверное, самое главное, чтобы педагог смог найти все эти подходы, что в дошкольном возрасте, что в школьном», - указала директор лобненской школы № 9 Ирина Кырма.
Также она отдельно подчеркнула, что в жизни не бывает идеальных людей, но педагоги должны стремиться ими стать, ведь рядом всегда находятся те, кто берет с них пример.
Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе.
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