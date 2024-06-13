Директор лагеря «Литвиново» получил награду ко Дню соцработника

На протяжении многих лет комплексный центр под руководством Дмитрия Еремейцева оказывает ценную помощь жителям Подмосковья. В оздоровительном лагере «Литвиново» в Наро-Фоминске проводятся программы «Мать и Дитя» для мам особенных ребят, смены для детей в трудной жизненной ситуации и детей участников СВО.

В 2023 году в лагере «Литвиново» отдохнуло 5788 детей, в этом году планируется оздоровление 4000 ребят.

«Сегодня мы отметили и наградили тех, кто занимается благородным делом - сотрудников социальной сферы. Ежедневно эти работники дарят каплю тепла, доброты и заботы тем, кто нуждается в помощи. Хотим еще раз выразить им благодарность», - поздравила соцработников заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

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