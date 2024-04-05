Директор косметического завода поблагодарила администрацию Лобни за поддержку

В последние годы на российском рынке наблюдается заметный рост интереса к отечественной косметике и парфюмерии. По данным Роскачества, около 50% потребителей в России либо полностью перешли на продукцию местных производителей, либо стали чаще приобретать её в связи с высоким качеством и доступными ценами. Ответственно подходя к этому тренду, лобненская компания «Народные промыслы», специализирующаяся на выпуске парфюмерно-косметической продукции уже более 20 лет, демонстрирует впечатляющие результаты.

Секрет успеха компании заключается в использовании качественного российского сырья, применении инновационных технологий, постоянном обновлении ассортимента и эффективном управлении.

Косметический завод в Лобне не только успешно конкурирует на рынке, но и активно участвует в социальной жизни города. Компания поддерживает храм на Луговой, помогает семьям военнослужащих, принимает участие в муниципальных праздниках и ярмарках вакансий. Большинство сотрудников - это жители Лобни.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье наладит сотрудничество с Ульяновской областью в развитии инвестиционной среды.

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