21 января 2025, 11:19

Директор колледжа из Серпухова поучаствовал в сессии по развитию образования

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Директор Губернского колледжа в Серпухове Александр Лысиков принял участие в стратегической сессии по развитию образования в России до 2040 года. Мероприятие прошло в гимназии имени Примакова в Одинцове.

В стратегической сессии приняли участие более 100 человек, в том числе вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, министр образования области Ингрид Пильдес, депутат Мособлдумы Лидия Антонова, председатель комиссии Общественной палаты России Наталья Кравченко, ректор ГУП Наталья Наумова и академик РАО Александр Асмолов.

Участники разделились на группы и обсудили дошкольное, общее и высшее образования, цифровизацию, воспитание и экономику. Людмила Болатаева выделили три ключевые задачи: привлечение учителей, модернизация колледжей и развитие математических классов.

Участники также обсудили нехватку кадров, демографический спад, бюрократизацию и безопасность в образовательных учреждениях. В ходе сессии предложили улучшить взаимодействие между школами и колледжами, подготовку инженерных кадров, снижение бюрократической нагрузки на педагогов и создание поощрений для учителей.

Серпухов Россия Образование
21 января 2025, 11:18
Премьера спектакля «Чайка» по пьесе Чехова прошла в Серпухове
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В Серпухове в Доме культуры «Большевик» прошла творческая лаборатория «Тот самый вечер». На сцене представили постановку «Чайка» по пьесе Антона Павловича Чехова.

«Чайка» - одна из самых популярных постановок в мире и занимает второе место по количеству экранизаций после «Гамлета». В России ее ставили всего три раза, а теперь новое прочтение Катерины Милославской показали на сцене ДК «Большевик» в Серпухове.

Над спектаклем «Общая мировая душа» работали два года. В итоге получился смелый диалог с классикой. Внешне усложнив постановку, актерам удалось разложить и упростить произведение, сделав его понятным и современным.

Артисты отмечают, что звук, свет и костюмы - отдельная история. Их не уложишь в несколько чемоданов, поэтому декораций у лаборатории «Тот самый театр» нет. Актеры сами ищут их, договариваются и платят по приезду на гастроли.

Серпухов
21 января 2025, 11:04
Более 10 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях в Чехове
Телеканал 360
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Ежегодно 19 января православные отмечают один из самых древних праздников в христианской культуре, который связан с крещением Иоанном Предтечей Иисуса Христа в реке Иордан. В муниципальном округе Чехов Великое освящение воды началось 18 января и завершилось с началом нового календарного дня.

В Крещенскую ночь в храмах Чеховского благочиния прошли праздничные ночные службы. Одним из самых массовых мест, куда приходят верующие, чтобы набрать воду и окропить дом, а также символически смыть свои грехи в купели стал святой источник преподобного Давида на территории подворья Вознесенской Давидовой пустыни в селе Талеж.

«Когда человек окунется в эту святую воду, он забывает про все. Она освящает, она дает дух, здоровье. Это все я на себе испробовал», - поделился местный житель Василий Иванов.

Для массовых купаний на территории муниципалитета было подготовлено семь мест. Ко всем купелям обеспечили удобный подъезд и оборудовали лестницы для входа в воду, установили теплые палатки для переодевания, организовали горячий чай и угощения. Для безопасности дежурили сотрудники силовых структур, спасатели и медицинские бригады. На некоторых точках работала полевая кухня.

Окунуться в освященную купель или иордань можно в течение трех дней. Уже ночью 19 января в Чехове более 10 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях, среди которых были не только жители, но и гости округа.

Всего в Московской области подготовили 195 мест, где православные смогли безопасно и с комфортом приобщиться к христианской традиции.

Праздники Православие Чехов
21 января 2025, 10:53
Еще 14 школьникам в Чехове вручили первые паспорта
Телеканал 360
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По традиции церемония прошла в торжественной обстановке под гимн Отечества. Паспорта из рук главы округа Михаила Собакина получили 14 старшеклассников.

Глава Чехова подчеркнул важность гражданской ответственности и активной жизненной позиции, призвав ребят участвовать в общественной жизни, развивать свои таланты и стремиться к знаниям.

В завершении мероприятия школьники сделали общее фото с руководителем муниципалитета, а также смогли пообщаться с ним лично.

«Первый документ - это только начало большой жизни. Впереди вас ждет много всего интересного, увлекательного. Это будет аттестат школы, водительское удостоверение. Это будет нелегкий труд по выбору своей будущей профессии. Выбор будущей профессии - это важно, потому что за вами - подрастающим поколением - наше будущее», - обратился к школьникам Михаил Собакин.

Ребятам также вручили Конституцию России, а девочкам отдельно подарили цветы.

Паспорта Чехов Школьники
21 января 2025, 10:42
Подмосковный спортсмен выиграл бронзу на всероссийских соревнованиях по стрельбе
Стрелковый союз России
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Подмосковный спортсмен Тимофей Алейников выиграл бронзу на всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе. В них участвовали 537 спортсменов из 41 региона России.

Как рассказали в региональном Минспорте, Тимофей Алейников стал бронзовым призером в упражнении «винтовка малокалиберная, 50 м, 60 выстрелов, три положения». Эта дисциплина входит в программу Олимпийских игр За победу в ней боролись 63 человека. В результате победителем стал представитель Республики Удмуртия, на второй ступени пьедестала расположился спортсмен из Владимирской области, а подмосковный стрелок закрыл тройку лидеров.

Соревнования проходили в Ижевске с 11 по 20 января в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Спортсмены

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