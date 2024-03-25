Директор КДЦ «Дулевский» Виктория Беккер стала лучшей по профессии в Подмосковье

Виктория Александровна известна своей творческой деятельностью далеко за пределами городского округа Орехово-Зуевский. Ей принадлежит идея фестивалей «Вар-Варенье» и «Агашка», а в этом году впервые состоится фестиваль «Пли!». Все эти события получали национальные премии в области событийного туризма RUSSIAN EVENT AWARDS.

Семьи с детьми из Белгорода приехали в Подмосковье 24 марта. Здесь их обеспечат всем необходимым, о чем в своем Telegram-канале рассказал губернатор Андрей Воробьев. Ребят поселили в детских лагерях Волоколамска, Пушкино, Коломны и Клина.