Директор физтех-лицея имени Капицы Андрей Богданов рассказал о возможностях детского технопарка

«Попасть легко, для детей Московской области кружки и занятия в центре открыты на бесплатной основе. Есть сайты, можно на них зайти, посмотреть всю информацию», - подчеркнул Богданов.

По его словам, для ребят регулярно проводят образовательные программы. Так, сейчас все школьники, у которых есть проектные или исследовательские работы, могут участвовать в конференции «Старт в инновации». Им предлагают зарегистрировать свои работы, а также ребята могут получить возможность поступить в ведущий университет России.

«У нас сейчас отдельно открыт грантовый фонд - небольшие средства до 20 тысяч рублей для тех, кто хочет сделать свою разработку в рамках старта инноваций», - добавил директор лицея.

Средства можно направить на покупку расходников или, например, паяльной станции и другие нужды.

«Сейчас у нас открыто 26 из 58 лабораторий. Предстоит открытие кванттеха - это физика и энергетика, а также биохимтех», - заключил Богданов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик на территории региона.

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