Директор энерготехникума в Шатуре получил премию от губернатора Подмосковья

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Директор образовательного учреждения Шатуры стал лучшим в номинации «Социальное партнерство». Виталий Давыдов руководит Шатурским энерготехникумом с 2022 года.

В техникуме работают программы сотрудничества и социального партнерства. Здесь ведут подготовку специалистов для различных предприятий и организаций сферы энергетики.

Студенты и преподаватели учреждения регулярно участвуют в социальных акциях. К примеру, в прошлом году в техникуме сделали несколько печек-буржуек для отправки в зону СВО, восстановили УАЗ для нужд фронта.

Кроме того, работают в техникуме программы трудоустройства студентов. С учреждением сотрудничают ведущие предприятия Шатуры и всей страны.

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