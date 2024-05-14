Династии педагогов из Егорьевска исполнилось 513 лет

Трудовой путь династии начался с семьи Михайловых, в которой было 14 детей. На благо образования страны в разное время трудились четыре поколения, 17 человек. Основателем династии стал Михаил Беляев, который решил связать свою жизнь с педагогикой. Затем учителями стали его племянницы - Нина и Таисия Михайловы, а также Тамара и Павлина Бухаровы.

«Скорее всего именно Павлина Никифоровна невольно повлияла на выбор профессии своих дочерей и нас, ее племянников. Когда мы всей нашей большой семьей собирались у бабушки, то за столом всегда говорили о школе», - поделились младшие члены династии.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

На ближайшее время перед регионом стоит задача - отличиться по качеству образования.

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