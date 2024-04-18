«Диктант Победы» напишут в Лобне 26 апреля

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Новый этап программы переселения из аварийных домов, признанных таковыми после 2017 года, начался в Подмосковье в январе. Переселенцы подали уже 1750 заявлений на жилищные сертификаты, о чем сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Люди все чаще выбирают жилищные сертификаты. Это значительно ускоряет переезд в новое жилье, ведь человеку не нужно ждать, когда построят дом под переселение. Собственник может получить деньги и самостоятельно построить или приобрести жилье.

Большой плюс программы в том, что приобрести квадратные метры можно в любом округе Подмосковья.

Стоимость одного квадратного метра аварийного жилья по сертификату составляет 130 тысяч рублей. Минимальный метраж - 33 «квадрата».

Обращения поступили из 32 городских округов. Самими активными стали жители Шатуры, Ступино, Сергиева Посада, Егорьевска, Талдома и Воскресенска.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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