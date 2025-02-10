Диктант ко Дню российской науки прошел в Подмосковье

Диктант провели на базе Государственного гуманитарно-технологического университета. Он направлен на привлечение внимания молодежи к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также роль науки в этом событии, сообщили в Минобразования Подмосковья.

Задания были связаны с важными открытиями и разработками советских ученых, в том числе с атомным проектов, достижениями в области медицины и химии и многим другим.

«В нашем университете состоялись очень значимые для всего Подмосковья мероприятия, объединившие педагогическую, студенческую общественность, представителей общественных движений и законодательных органов всех уровней. Для меня очень важно, что в этих активностях областного значения я участвовала не только как ректор нашего университета, но и как председатель общественного совета при Министерстве образования Московской области», - отметила ректор Галина Скударева.

В университете также прошла акция «Педагогическая наука в годы Великой Отечественной войны». В ее рамках прошли открытые лекции и интерактивы.