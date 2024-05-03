Диетолог НИКИ детства Басова рассказала о вреде соков для детей

По ее словам, во фруктовых соках мало витаминов, нет клетчатки и достаточно много калорий.

«Фруктоза и сахароза из напитка моментально всасываются, повышая инсулин и аппетит. Получая калории в жидком виде, организм не испытывает насыщения, поэтому требует еще какие-нибудь продукты. Кроме того, употребление большого количества фруктозы связано с развитием ожирения и диабета», - рассказала Басова.

Она добавила, что нельзя давать детям сок натощак из-за резкого подъема сахара. Наиболее вредны напитки, изготовленные из фруктов с высоким гликемическим индексом: ананасовый нектар, персиковый или напиток из смеси тропических фруктов.

«Из напитков лучше всего предлагать детям воду, зеленый или травяной чай, отвар шиповника. А пить магазинный сок - это традиция, от которой давно пора отказаться», - подчеркнула Басова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.