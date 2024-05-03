Диетолог НИКИ детства Басова рассказала о вреде соков для детей
С наступлением теплой погоды многие родители покупают своим детям фруктовые соки, даже не догадываясь о вреде этих сладких напитков. Врач-диетолог НИКИ детства Анна Басова рассказала, почему вода в жару гораздо полезнее.
По ее словам, во фруктовых соках мало витаминов, нет клетчатки и достаточно много калорий.
«Фруктоза и сахароза из напитка моментально всасываются, повышая инсулин и аппетит. Получая калории в жидком виде, организм не испытывает насыщения, поэтому требует еще какие-нибудь продукты. Кроме того, употребление большого количества фруктозы связано с развитием ожирения и диабета», - рассказала Басова.
Она добавила, что нельзя давать детям сок натощак из-за резкого подъема сахара. Наиболее вредны напитки, изготовленные из фруктов с высоким гликемическим индексом: ананасовый нектар, персиковый или напиток из смеси тропических фруктов.
«Из напитков лучше всего предлагать детям воду, зеленый или травяной чай, отвар шиповника. А пить магазинный сок - это традиция, от которой давно пора отказаться», - подчеркнула Басова.
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