Диетолог Анна Басова рассказала о способах предотвратить весенний авитаминоз у детей

«Есть понятия „авитаминоз“ и „гиповитаминоз“. Авитаминоз свидетельствует о полном отсутствии витаминов, а при гиповитаминозе нужного витамина в организме недостаточно. Последнее встречается у детей гораздо чаще», - объяснила Анна Басова.

Большинство витаминов не могут самостоятельно синтезироваться и обязательно должны поступать вместе с пищей. Важно кормить ребенка натуральными продуктами: мясом, рыбой, фруктами, кашами, злаками, молочными продуктами.

Часто дети испытывают недостаток витаминов из-за нерационального питания. Употребление полуфабрикатов, сладостей и фастфуда также способствуют гиповитаминозу.

«Сейчас очень выражен у детей и подростков железодефицит, связанный с недостаточным потреблением мясной пищи. Мясные продукты - это главный строительный материал для тканей организма. В мясе содержится 29-47% суточной нормы белка. Кроме того, с мясом ребенок получает 20 аминокислот, восемь из которых являются незаменимыми», - говорит -диетолог.

В мясе есть необходимые для здоровья витамины A, D3 и B12, калий, кальций, магний, цинк и медь. Железо гораздо лучше усваивается из красного мяса, а жирорастворимые витамины А, Д, Е - из мяса, яиц и рыбы.

Анна Басова рекомендует также принимать витамин Д в профилактической дозе. И если в вашем меню мало рыбы, будет нелишним включить в рацион полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3. Подросткам можно добавить йод и йодированную соль.

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