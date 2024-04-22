22 апреля 2024, 10:43

Дежурства по соблюдению ПДД провели в Подмосковье в выходные

Минтранс Подмосковья
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Дежурства по соблюдению ПДД продолжаются в Подмосковье по поручению Минтранса Московской области. В выходные почти 450 сотрудников администраций городских округов и волонтеров организовали инспекции в 430 местах.

Дежурства провели в зонах отдыха, на пешеходных переходах, а также в СНТ и на стоянках грузового транспорта. Сотрудники Госавтоинспекции также провели рейды в 43 округах. Они организовали такие мероприятия, как «Детское кресло», «Нетрезвый водитель», «Пешеходный переход», «Засветись» и другие.

«Дежурства проводятся каждые выходные и праздничные дни. И надо отметить, что они также в комплексе оказывают позитивное влияние на соблюдение правил дорожного движения, повышают культуру вождения», - уточнили в Минтрансе Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ПДД Водители
22 апреля 2024, 11:46
Подмосковная Система-112 пригласила детей на творческий конкурс
Unsplash
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Служба спасения Московской области продлила прием работ на творческий конкурс для детей до 23 августа. Участие можно принять в трех номинациях: «Есть такая профессия», «Помогая людям», «Семь Я».

К участию приглашают детей от пяти лет, учащихся образовательных учреждений, а также представителей детских и молодежных организаций. Конкурсантам предлагают создать рисунки, поделки, видеоролики, фотографии или другие творческие работы.

Направить конкурсные работы можно по электронной почте konkurs112@mail.ru, а также почтовым отправлением по адресу 142115, Московская область, Подольск, улица Машиностроителей, 7а с пометкой «На конкурс».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел» , которая пройдет 27 апреля.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети конкурсы
22 апреля 2024, 11:29
Производство корма для животных нарастят в Дмитрове
РЦК МО
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Подмосковная компания «Петкорм» вошла в нацпроект «Производительность труда». Предприятие выпускает влажные корма для собак и кошек.

«В качестве пилотного потока был выбран процесс изготовления консервированного корма для домашних животных: кусочки в соусе/желе, упаковка паучи. Этот производственный процесс, на наш взгляд, имеет серьезный потенциал для улучшений и оптимизации», - отметил генеральный директор «Петкорм» Алексей Сильвестров.

Компания в Дмитрове намерена сократить время протекания процесса на 10%, а запасы незавершенного производства - на 10-15%. В дальнейшем сотрудники предприятия смогут применить полученный опыт на других участках производства, масштабировав инновационные подходы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о цифровых услугах для бизнеса. Инвестиционный портал дает предпринимателям возможность получить всю важную информацию, которая поможет в открытии и развитии своего дела.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Нацпроекты
22 апреля 2024, 10:38
Почти 400 жителей Подмосковья обратились к медикам с укусами клещей с начала года
ники детства
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Сезон клещей в самом разгаре в Подмосковье. По данным Роспотребнадзора по Московской области на 18 апреля, за медицинской помощью после укуса насекомых обратились уже 380 человек, из них 122 ребенка.

Многие жители региона приняли решение вакцинироваться от клещевого энцефалита. Прививку с начала года поставили уже 2099 человек, в том числе 647 детей.

Снятых с человека клещей отправляют на исследования. В 21,2% случаев у присосавшихся насекомых обнаружили наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза, в 3% случаев - гранулоцитарного анаплазмоза человека. Возбудители клещевого вирусного энцефалита не выявлены.

С начала 2024 года в Подмосковье зарегистрировали 24 случая болезни Лайма. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом не было.

Эпидемиологическая обстановка по инфекциям, связанным с присасыванием клещей, находится на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел» , которая пройдет 27 апреля.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Медицина
22 апреля 2024, 10:12
Прием заявок на конкурс архивистов продлили в Подмосковье
Unsplash
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Прием заявок на конкурс «Юный архивист» продлили в Подмосковье до 30 июня. Об этом сообщили в Мингосуправления Московской области.

Главная цель конкурса - поспособствовать воспитанию патриотизма, формированию чувства гордости и любви к стране. Чтобы стать участником в этом году, необходимо направить анкету по электронной почте gau-unarh@mosreg.ru. Направить свои работы могут ученики школ, а также студенты колледжей и вузов.

С формой заявки и требованиями к участникам можно ознакомиться на сайте министерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел» , которая пройдет 27 апреля.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы конкурсы

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