Дежурства по соблюдению ПДД провели в Подмосковье в выходные

Дежурства провели в зонах отдыха, на пешеходных переходах, а также в СНТ и на стоянках грузового транспорта. Сотрудники Госавтоинспекции также провели рейды в 43 округах. Они организовали такие мероприятия, как «Детское кресло», «Нетрезвый водитель», «Пешеходный переход», «Засветись» и другие.

«Дежурства проводятся каждые выходные и праздничные дни. И надо отметить, что они также в комплексе оказывают позитивное влияние на соблюдение правил дорожного движения, повышают культуру вождения», - уточнили в Минтрансе Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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