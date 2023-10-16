Дежурства для повышения дорожной безопасности прошли в 500 местах Подмосковья в выходные

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В Минтрансе Подмосковья отметили, что дежурства прошли в садовых товариществах и дачных поселках, у пешеходных переходов, в зонах отдыха и на стоянках грузового транспорта. В мероприятиях приняли участие около 600 человек. Они призывали водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения.

Кроме этого, в выходные дни в Подмосковье прошли рейды Госавтоинспекции по выявлению нетрезвых водителей за рулем, и другие.

В Московской области в дорожной отрасли трудятся 4,3 тысячи человек. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в День работников дорожного хозяйства поблагодарил специалистов за добросовестную работу и профессионализм.