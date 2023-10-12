Дежурный гинеколог больницы в Лобне Лариса Шарова экстренно приняла роды у пациентки

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Роды у 28-летней пациентки приняла дежурный гинеколог Лариса Шарова. Врачи приемного отделения Лобненской больницы оказали всю необходимую помощь матери и ребенку. После их перевели в гинекологическое отделение, где дежурный врач и педиатр провели осмотр. Малышку вместе с мамой на машине скорой помощи отправили в роддом.

«Я больше всего волновалась за ребенка, но, вопреки всем моим переживаниям, девочка родилась здоровой, асфиксии не было, сразу закричала», - поделилась Лариса Шарова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о стандартизации стационаров в регионе. В регионе уже пересмотрели организацию рабочего пространства в больницах. Все тяжелое оборудование теперь располагается на первых этажах, что значительно удобнее.

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