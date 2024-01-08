08 января 2024, 17:17

Дежурные группы для детей из неотапливаемых детсадов в Климовске открыли в других садиках

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Сразу после того, как тепло вернется в жилые дома в микрорайоне Климовск городского округа Подольск, к отоплению начнут подключать школы и детсады. Это займет два-три дня, а пока для дошкольников откроют дежурные группы в других садиках, школьники позанимаются дистанционно, написал в Telegram-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он отметил, что учителя в Климовске организовали в гимназии имени Подольских курсантов центр помощи. У школы есть своя котельная, поэтому жители смогли отогреться здесь.

«Для школьников уроки будут проходить в дистанционном формате. Для малышей, у которых родители завтра выходят на работу, мы организовали дежурные группы в других детсадах Подольска. Записаться в них можно через своего воспитателя», - добавил Андрей Воробьев.

Ранее жительница дома в Климовске рассказала, что губернатор помог отправить ее детей в санаторий , пока дома нет ни электричества, ни отопления.

Пострадавшим от коммунальной аварии не придется платить за отопление в январе.

Подольск Андрей Воробьев Отопление Коммунальные аварии
08 января 2024, 17:55
Новая котельная появится в деревне Судниково Волоколамского городского округа
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В Волоколамском городском округе приступили к строительству новой котельной. Проведение работ контролирует технадзор, сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Объект возводят в деревне Судниково по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли по обращению с отходами» на 2023–2028 годы. Его готовность на 8 января составила 68%.

Специалисты начали монтировать технологическое оборудование, системы водоснабжения, газоснабжения, а также проводить общестроительные и отделочные работы. За ходом строительства новой котельной следят эксперты ГБУ МО УТНКР.

Вместе с тем в селе Осташево продолжают ремонтировать главный корпус отделения сестринского ухода и инфекционного отделения Волоколамской ЦРБ. Мастера обновляют крышу, фасады, меняют инженерные системы. Работы также проводят под контролем сотрудников технического надзора.

В конце декабря в Волоколамском городском округе открыли после ремонта инфекционное отделение Осташевской больницы. Также привели в порядок отделение сестринского ухода.

Строительство Волоколамск
08 января 2024, 16:20
Электроснабжение в двух деревнях Павловского Посада восстановили
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Специалисты компании «Россети Московский регион» провели аварийно-восстановительные работы в двух деревнях Павлово-Посадского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.

Речь идет о населенных пунктах Носырево и Кузнецы. Причиной отключения света стало повреждение кабельной линии из-за перегрузки, уточнили в ведомстве.

В целом ситуация с электроснабжением в зоне ответственности компании «Россети Московский регион» оставалась стабильной в новогодние праздники. Энергетики круглосуточно находились на своем профессиональном посту и оперативно отрабатывали точечные отключения по заявкам абонентов.

«Специалисты непрерывно контролируют работу электросетевого комплекса для обеспечения надежного электроснабжения потребителей», - подчеркнули в Минэнерго.

Бесперебойную работу электросетей в Подмосковье обеспечивают 104 бригады из 312 человек, 98 передвижных электростанций и 58 единиц техники.

Электричество Павловский посад
08 января 2024, 15:32
Восстановительные работы системы центрального отопления начали в 10 домах Химок
Freepik
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В Химках аварийные бригады начали восстанавливать отопление в 10 домах. Жители нескольких районов округа пожаловались в понедельник на отсутствие тепла и горячей воды.

В частности, без благ цивилизации в морозную погоду остались жильцы 10 домов на улицах Гоголя, Молодежной, Союзной, Лавочкина, Маяковского, Победы и на Юбилейным проспекте.

В пресс-службе администрации городского округа Химки сообщили, что по всем адресам специалисты УК и ТСК «Мосэнерго» устраняют неполадки в системе центрального отопления. Работы планируют завершить в течение одного-двух дней. Финальный срок - 10 января.

В ведомстве отметили, что по возможности работы в некоторых домах закончат досрочно. Энергетики выезжают по каждому из адресов, чтобы лично проверить и проинформировать жильцов.

Для жителей Химок работает горячая линия по вопросам теплоснабжения по номеру: 7 (495) 793-01-01. Также информацию о работе ресурсоснабжающей организации можно получить по номерам горячей линии ТСК «Мосэнерго»: 7 495 276-95-59, 7 (495) 225-14-33.

Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав также проверил работу городских котельных , а также качество отопления в квартирах жителей. Во время сильных морозов жильцы жаловались на холод в помещениях.

ЖКХ Химки Отопление
08 января 2024, 15:12
Глава Лосино-Петровского проверил работу котельных после жалоб жителей
Freepik
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Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав проверил работу городских котельных, а также качество отопления в квартирах жителей. Во время сильных морозов жильцы жаловались на холод в помещениях.

Джеглав проверил отопление в домах № 1 и № 28 на улице Гоголя, в доме № 6 по улице Кирова, № 15 по улице Ленина и № 11 по улице Строителей. Жильцы перечисленных адресов рассказали, что в квартирах тепло, в некоторых помещениях открывают форточки для проветривания.

Вместе с замглавы по вопросам ЖКХ Романом Мещеряковым Джеглав проверил котельные № 1 и № 2 в Лосино-Петровском. Мещеряков отметил, что первая - работает в штатном режиме, 70 градусов на выходе, жалоб от жителей нет.

Он добавил, что в деревне Мизиново ситуация с отоплением жилых домов сложнее, чем в городе. Это связано со сниженным давлением холодной воды от водозаборного узла, который обслуживает компания «Главное управление обустройства войск». При этом котельная работает, у нее 69 градусов на выходе. Сейчас включили глубинный насос. Глава округа Сергей Джеглав лично контролирует ситуацию.

«В течение праздничных дней поступали жалобы на недостаточное отопление. Нас беспокоила котельная 8/15 в Лосино-Петровском. Некоторые жители писали, что в городе нет отопления, это не так. Котельная работала в праздничные дни без остановки», - отметил Джеглав.

Он уточнил, что сейчас в котельной работают два котла на 77 градусов. Проверку провели в двух ближайших домах, средней части города и дальних зданиях. Во всех объектах столбики термометра показывали выше 18 градусов. Исключением стал лишь дом № 6 на улице Кирова, где температура в 17,5 градуса не соответствует нормативу.

Во время посещения дома № 1 на улице Гоголя жильцы сообщили, что с утра подача тепла нормализовалась. Причиной холодов в квартирах были неполадки на котельной квартала 8/15 - в одном из пароводогрейных котлов выявили течь. Однако специалистам удалось быстро переключить основной котел на резервный. После этого показатели котельной приблизились к норме.

ЖКХ Отопление

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