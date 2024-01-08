Дежурные группы для детей из неотапливаемых детсадов в Климовске открыли в других садиках

Он отметил, что учителя в Климовске организовали в гимназии имени Подольских курсантов центр помощи. У школы есть своя котельная, поэтому жители смогли отогреться здесь.

«Для школьников уроки будут проходить в дистанционном формате. Для малышей, у которых родители завтра выходят на работу, мы организовали дежурные группы в других детсадах Подольска. Записаться в них можно через своего воспитателя», - добавил Андрей Воробьев.

Ранее жительница дома в Климовске рассказала, что губернатор помог отправить ее детей в санаторий , пока дома нет ни электричества, ни отопления.

Пострадавшим от коммунальной аварии не придется платить за отопление в январе.