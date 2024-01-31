Деятелям культуры и молодым авторам Подмосковья присудили стипендии губернатора

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Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, в номинации «Выдающийся деятель культуры и искусства» победили жители Орехово-Зуева, Наро-Фоминска, Красногорска, Люберец и Серпухова.

Талантливые номинанты будут получать ежеквартальную стипендию в размере 60 тысяч рублей на создание выставок, спектаклей, концертных программ, а также литературных произведений.

В числе губернаторских стипендиатов названы Владислав Бахревский, Евгения Комарова, Екатерина Семенова, Дмитрий Тарасов и Евгений Чигрин.

Не обошли вниманием и молодых, начинающих авторов. Так, в номинации «Молодой талантливый автор Московской области» победили жители Подмосковья из Наро-Фоминска, Королева, Коломны, Серпухова, Люберец, Долгопрудного.

Алексей Асеев, Егор Балеев, Виолетта Гусева, Вероника Ионова, Глеб Моисеев, Екатерина Ларина, Алексей Сысоев, Анна Турпанова, Алина Шаматова, Матвей Сидоркин получат 30 тысяч рублей ежеквартально на создание авторских песен, граффити, выставок, спектаклей, а также хореографических постановок.

Со всеми победителями Министерство культуры и туризма Московской области заключит соглашения о предоставлении и расходовании стипендий. Выплаты стартуют с первого квартала 2024 года.