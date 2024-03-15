Девятый дом в ЖК «Тетрис» в Красногорске запланировали достроить к сентябрю

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, сейчас девелопер приступил к облицовке фасадов домов второго этапа строительства. Так, в девятой башне устанавливают разноцветные металлокассеты, которые создадут яркий облик ЖК. На стенах монтируют утеплитель и фасадную подсистему.

Продолжается также строительство трех других домов второй очереди. Там создают наружные и внутренние стены, армируют фундамент и ведут другие работы.

Всего в ЖК будет девять многоэтажных домов, а также образовательный комплекс.

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