Девятиклассница из Лобни стала призером межрегионального турнира по вольной борьбе

Спортсменка готовилась к турниру в Лобне на базе частного спортивного клуба под руководством тренера по боевым искусствам Аскера Эскерова.

«За этот год Татьяна проявила себя очень достойно. Нам удалось достигнуть хороших результатов в плане физической подготовки, дисциплины, укрепления характера и стремления к дальнейшим достижениям в спорте», - отметил Эскеров.

Талантливая девятиклассница занимается вольной борьбой всего четыре года, но за это время она уже завоевала 20 наград в различных соревнованиях.

Сейчас Смирнова готовится к Всероссийским отборочным соревнованиям среди юношей и девушек до 18 лет, которые пройдут с 23 по 26 февраля в Тульской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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