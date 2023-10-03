Девять подмосковных проектов выиграли гранты в конкурсе президентского фонда культурных инициатив

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Как рассказали в министерстве культуры и туризма Подмосковья, гранты получат проекты организаций из Красногорска, Ленинского, Богородского, Жуковского, Клина и Пушкино. Среди них - Московская областная дирекция по развитию парков, которая представила фестиваль народного творчества. Его планируют провести в мае следующего года в одном из парков Сергиева Посада.

По задумке, фестиваль направлен на популяризацию русской культуры через знакомство жителей с художественными промыслами Подмосковья, фольклором и традициями.

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