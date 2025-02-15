Девять пар зарегистрировали брак в День святого Валентина в Ленинском округе

В этом году девять пар оформили свои отношения именно в День святого Валентина. В 2024 году в ЗАГСе Ленинского округа было зарегистрировано около 860 браков. Наиболее популярными датами для регистрации стали 23 марта и 24 апреля, когда свои отношения оформили по девять пар. Также 24 июля и 28 августа зарегистрировались по восемь пар, а 24 декабря - семь пар. Супружеские пары в возрасте 50-55 лет заключали браки в среднем 1-2 раза в месяц, тогда как среди людей 40-49 лет это число составляло 10-12 пар ежемесячно.

«Влюбленные выбрали этот день для важного события, видя в нем символ начала своей совместной жизни. Это подчеркивает, что любовь и романтика остаются важными для людей», - отметили в пресс-службе.