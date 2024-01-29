Девушку с гнойным воспалением головного мозга спасли в больнице Балашихи

Скопившийся гной начал давить на зоны головного мозга, которые отвечают за движение конечностей. Девушка уже не могла поднять ни руку, ни ногу. Выяснилось, что к таким тяжелым последствиям привел обычный отит, который не вылечили вовремя.

«Пациенты с ЛОР-заболеванием, приводящим к дисфункции конечностей, - редкий случай. В экстренном порядке пациентку госпитализировали в реанимацию, где ей выполнили операцию на среднем ухе и провели трепанацию черепа для дренирования гнойного процесса», - рассказал заведующий оториноларингологическим отделением Балашихинской больницы Алексей Агафонов.

Сейчас девушка чувствует себя хорошо, ее двигательные функции полностью восстановились. Скоро ее выпишут на амбулаторное лечение по месту жительства.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 акушерских пунктов.

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