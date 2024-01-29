29 января 2024, 10:53

Девушку с гнойным воспалением головного мозга спасли в больнице Балашихи

Пресс-служба Минздрава МО
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Пациентка 28 лет поступила в филиал № 2 Балашихинской больницы с  жалобами на боль и гнойные выделения из уха. Также у девушки нарушились двигательные функции руки и ноги. После обследования врачи выявили менингоэнцефалит — гнойное воспаление головного мозга.

Скопившийся гной начал давить на зоны головного мозга, которые отвечают за движение конечностей. Девушка уже не могла поднять ни руку, ни ногу. Выяснилось, что к таким тяжелым последствиям привел обычный отит, который не вылечили вовремя.

«Пациенты с ЛОР-заболеванием, приводящим к дисфункции конечностей, - редкий случай. В экстренном порядке пациентку госпитализировали в реанимацию, где ей выполнили операцию на среднем ухе и провели трепанацию черепа для дренирования гнойного процесса», - рассказал заведующий оториноларингологическим отделением Балашихинской больницы Алексей Агафонов.

Сейчас девушка чувствует себя хорошо, ее двигательные функции полностью восстановились. Скоро ее выпишут на амбулаторное лечение по месту жительства.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 акушерских пунктов.

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Здравоохранение Больницы Врачи Балашиха
29 января 2024, 11:18
Более 28 тысяч ипотечных кредитов по льготной программе для семей оформили в Подмосковье за год
Unsplash
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Московская область занимает второе место по количеству выданных ипотечных кредитов в рамках «Семейной ипотеки» в России. Об этом сообщили в Мособлдуме.

«Программа позволяет семьям получить кредит на покупку жилья по сниженной ставке. Подмосковье входит в число лидеров по количеству выданных кредитов, в прошлом году их оформлено более 28 тысяч на сумму свыше 175 миллиардов рублей», - рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Депутат напомнил, что Владимир Путин высказался за продление программы после 1 июля 2024 года.

Льготная ипотека доступна для семей, где с 2018 года родился хотя бы один ребенок, а также семьям с двумя и более детьми. Ставка по кредиту составляет до 6% годовых.

Список банков, участвующих в программе, можно посмотреть по ссылке.

Многодетные семьи Подмосковья получили федеральные и областные награды на торжественном открытии Года семьи в Красногорске. Их вручил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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Кредиты Ипотека Льготная ипотека
29 января 2024, 11:16
Сквер с памятником «Павшим за Родину» в Кубинке стал многофункциональной зоной отдыха после реконструкции
Министерство благоустройства Московской области
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Сквер с памятником «Павшим за Родину» преобразили в Кубинке под Одинцовом в 2022 году. Реконструкцию провели по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, в сквере уложили тротуарную плитку контрастных цветов, проложили пешеходные дорожки, а на Наро-Фоминском шоссе установили автобусную остановку.

«Площадь служит зоной для проведения культурно-массовых мероприятий и является местом встреч и отдыха жителей. После реконструкции территория превратилась в многофункциональную зону отдыха для жителей близлежащих кварталов», - сказал глава ведомства Михаил Хайкин.

На территории появились цветники, парковая мебель и освещение.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство
29 января 2024, 11:11
Уникальный реабилитационный центр для слепоглухих инвалидов откроют в Сергиевом Посаде в мае
Министерство стройкомплекса Подмосковья
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Строительство социально-реабилитационного центра для молодых слепоглухих инвалидов проверили в Сергиевом Посаде. Он откроется на Пограничной улице в мае.

Как рассказали в Минстрое Подмосковья, объект посетили генеральный директор Дирекции заказчика капитального строительства Никита Никулин, а также представители подрядчика.

Завершение строительства центра запланировано на март. После этого пройдет пусконаладка коммуникаций, поставка мебели и оборудования. Открыть новые корпуса центра планируют в мае этого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии новой поликлиники в Пироговском микрорайоне в Мытищах. К ней прикреплены почти 16 тысяч человек, из них пять тысяч - дети.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Сергиев Посад
29 января 2024, 11:11
Свыше 250 предпринимателей Подмосковья зарегистрировали ИП на «Госуслугах» за неделю
Unsplash
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Свыше 250 подмосковных предпринимателей зарегистрировали ИП на «Госуслугах» за неделю. Это почти в пять раз больше, чем неделей ранее.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, за неделю на портале также зарегистрировались свыше 200 юридических лиц.

Для владельцев бизнеса в регионе доступно более 170 госуслуг. В том числе комплексный сервис взаимодействия с надзорными органами, оформление субсидий и другие. Получить их онлайн можно при наличии подтвержденной учетной записи ЕСИА.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе ТЭК в День энергетики.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Поддержка предпринимателей в Московской области

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