20 июня 2024, 11:44

Девочку весом 590 граммов спасли в перинатальном центре в Видном

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Новорожденную девочку весом 590 граммов спасли в перинатальном центре в Видном. Ребенок подрос до 2,5 килограмма, после чего его выписали домой. Заведующий отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Видновского перинатального центра Максим Новиков рассказал Юлии Минаковской в «Интервью 360» о причинах рождения недоношенных детей и о том, как их выхаживают.

«Причин на самом деле достаточно много. Это инфекционные факторы, генетические факторы и масса других совершенно разных причин. Но, к сожалению, такое случается, и мы вынуждены каким-то образом помогать этим деткам становиться полноценными членами нашего общества», - отметил врач.

Недоношенным называют ребенка, роды которого произошли на сроке 36 недель и менее. Отмечается, что на данный момент определенной классификации недоношенности нет. Однако есть экстремально низкая масса тела - менее килограмма при рождении, и очень низкая масса тела - менее 1,5 килограмма. По словам Новикова, это самые тяжелые дети, для их выхаживания требуется максимальное участие команды специалистов и высоких технологий. В первые минуты жизни малыша принимают анестезиологи, реаниматологи, его помещают в кувез для новорожденных, при необходимости ребенку обеспечивается респираторная поддержка.

«Мы смотрим на динамику дыхания, оценивая все эти факторы, принимается решение, нужна ему искусственная вентиляция легких или нет в данной ситуации», - уточнил Новиков.

По словам медика, около 6-8% детей рождаются недоношенными. У них все в порядке со здоровьем: слышат и видят. Задача врачей - сделать, чтобы малыш не только выжил, но и был максимально полноценным членом общества.

Если врачи предполагают, что у матери случатся преждевременные роды, с ней начинает работать психолог. Он готовит женщину к принятию того, что ребенок родится недоношенным и потребуется долгий серьезный путь. Когда появляется малыш, специалист продолжает работать с родителями.

Недавно в Видновском перинатальном центре родилась девочка весом 590 граммов. Первый месяц ребенок лежал в реанимации, после этого его выхаживали в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей.

«С первых дней жизни, с первых минут фактически мама может посещать ребенка в реанимации. Она может дотрагиваться до него. Она может с ним разговаривать», - прокомментировал Новиков.

Сейчас девочка подросла до 2,5 килограмма, ее выписали домой. Однако ребенка будут наблюдать в перинатальном центре до трех лет. Если потребуется, ему окажут всю необходимую помощь, включая реабилитационную и медикаментозную терапию.

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Дети Здравоохранение Врачи Интервью
20 июня 2024, 12:00
Коммунальщики в Чехове помогут регоператору в уборке контейнерных площадок
Телеканал «360»
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Проблему переполненности контейнерных площадок решают в Чехове. На помощь регоператору вышли сотрудники ЖКХ.

На контейнерную площадку у дома № 12 по улице Чехова отходы приносят жители восьми соседних домов - это около 2,5 тысячи человек. Там установлено 12 баков, но это не решает проблему перенакопления отходов. Этот случай не единичный, потому что в муниципалитете с началом дачного сезона мусора стало больше людей.

Контейнерную площадку на улице Чехова осмотрел заместитель главы городского округа Евгений Акуличев. В ходе встречи было поручено специалистам МУП «ЖКХ города Чехов» во время приезда мусоровоза быть на объекте и помогать региональному оператору с очисткой контейнерной площадки. Для контроля проблемных точек в округе в местную управляющую компанию набирают новых сотрудников.

«Сейчас у нас будут ответственные техники, которые будут заниматься именно контейнерными площадками. Которые ежедневно будут обходить и с вечера планировать заявки по технике для вывоза мусора, контролировать дворников по утрам во время прибытия машин для загрузки отходов», - сказал гендиректор «ЖКХ города Чехов» Константин Лукашев.

Дворники оперативно расчистили территорию: погрузили мелкие пакеты в контейнеры, а крупногабаритный мусор сложили в прицеп трактора и вывезли на свалку. После этой встречи местные жители задали интересующие вопросы специалистам управляющей компании.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Чехов Мусор
20 июня 2024, 11:49
Замглавы МЧС Подмосковья напомнил правила безопасного отдыха у воды
Медиасток.рф
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С начала купального сезона в Подмосковье выявили 28 происшествий на водоемах, в четырех из них погибли дети. Все случаи произошли на необорудованных пляжах. О важности соблюдения правил безопасности рассказал заместитель начальника главного управления МЧС по Московской области Максим Аршакян в интервью Юлии Минаковской на 360.ru.

В этом году Государственная инспекция по маломерным судам отметит 40-летие. Инспекторы занимаются контролем навигации, пляжей и проводят другую работу.

Как рассказал Максим Аршакян, в ведомстве трудятся около 100 сотрудников. Вместе с полицией и добровольцами они проводят рейды на водоемах, где рассказывают жителям правила безопасного поведения на пляжах. По его словам, место отдыха должно быть правильно оборудовано. Там должны быть предупредительные аншлаги, спасательная вышка и другой инвентарь.

«Основное - это человеческие жизни, в первую очередь дети. Ведется работа во всех муниципалитетах, в школах выступают наши сотрудники. Они приезжают в лагеря, проводят мастер-классы», - отметил он.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спасатели Дети МЧС РФ Интервью Водоемы
20 июня 2024, 11:46
Чемпионат «Профессионалы» прошел в колледже Воскресенска
Телеканал «360»
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Воскресенский колледж стал площадкой для проведения межрегионального этапа чемпионата «Профессионалы». Участники соревновались по направлению «Укладка напольных покрытий».

На чемпионате профессионального мастерства выступали представители пяти регионов страны - Татарстана, Краснодарского края, Новосибирска, Москвы и Подмосковья. Торжественное открытие состоялось в присутствии почетных гостей и руководства колледжа.

«Готовились мы как следует, от всей души. Надеемся, что соревнования пройдут в доброжелательной обстановке взаимопонимания и взаимоуважения», - сказала директор Воскресенского колледжа Алла Лунина.

Чемпионат «Профессионалы» проходит по всей стране с 17 по 22 июня. Одна из его главных целей - выявить лучшие практики подготовки рабочих кадров и обменяться опытом. Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин познакомился с конкурсной площадкой и пообщался с экспертами, которым предстоит оценивать работу участников.

«Профессионалы ценятся, профессионалы нужны. Те ребята, которые будут здесь выступать, - это профессионалы своих пяти регионов. Я уверен, что они будут востребованы», - отметил он.

Чтобы ровно положить паркет, ламинат или ковер, нужно не только знать технологию укладки, но и владеть инструментом, правильно рассчитывать объем заливки, учитывать неровности или изгибы и, конечно же, не забывать про безопасность. Подобные чемпионаты способствуют развитию навыков участников и повышают престиж рабочих специальностей.

«Правильно подрезать, уложить на клей напольное покрытие - все это ребята умеют. Они тренировались от года до двух лет, чтобы приобрести эту квалификацию», - отметил международный эксперт чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» Николай Якубчик.

Честь Воскресенского колледжа отстаивают два студента - Владимир Маликов и Артем Данилов. Ребята завоевали первое и второе места на отборочном этапе по Московской области. Напомним, в прошлом году на чемпионате профессионального мастерства почетное третье место завоевала Мария Кузнецова. В этот раз она работает волонтером и помогает в организации состязаний в родном колледже.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

На чемпионате профессионального мастерства выступали представители пяти регионов страны - Татарстана, Краснодарского края, Новосибирска, Москвы и Подмосковья. Торжественное открытие состоялось в присутствие почетных гостей и руководства колледжа.

«Готовились мы как следует, от всей души. Надеемся, что соревнования пройдут в доброжелательной обстановке взаимопонимания и взаимоуважения\", - сказала директор Воскресенского колледжа Алла Лунина.

Чемпионат «Профессионалы» проходит по всей стране с 17 по 22 июня. Одна из его главных целей – выявить лучшие практики подготовки рабочих кадров и обменяться опытом. Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин познакомился с конкурсной площадкой и пообщался с экспертами, которым предстоит оценивать работу участников.

«Профессионалы ценятся, профессионалы нужны. Те ребята, которые будут здесь выступать, – это профессионалы своих пяти регионов. Я уверен, что они будут востребованы», - отметил он.

Чтобы ровно положить паркет, ламинат или ковер, нужно не только знать технологию укладки, но и владеть инструментом, правильно рассчитывать объем заливки, учитывать неровности или изгибы и, конечно же, не забывать про безопасность. Подобные чемпионаты способствуют развитию навыков участников и повышают престиж рабочих специальностей.

«Правильно подрезать, правильно уложить на клей напольное покрытие – все это ребята умеют. Они тренировались от года до двух лет, чтобы приобрести эту квалификацию», - отметил международный эксперт чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» Николай Якубчик.

Честь Воскресенского колледжа отстаивают два студента - Владимир Маликов и Артем Данилов. Ребята завоевали первое и второе места на отборочном этапе по Московской области. Напомним, в прошлом году на чемпионате профессионального мастерства почетное третье место завоевала Мария Кузнецова. В этот раз она работает волонтером и помогает в организации состязаний в родном колледже.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Студенты Воскресенск
20 июня 2024, 11:23
Волонтеры расчистили от ила и веток русло реки Бодни в Можайске
Телеканал «360»
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Представители городских служб и организаций, студенты и неравнодушные местные жители присоединились к экологической акции «Вода России» в Можайске. Они расчистили от ила и веток русло реки Бодни.

Река Бодня проходит вблизи деревни Красновидово, ее путь лежит через несколько садовых товариществ. Из-за засорения ветками, кустами, илом и опавшей листвой русло реки уменьшилось как в ширину, так и в глубину. Снизилась и скорость течения реки, а это значит, что появился риск затопления участков, которые расположены рядом с водоемом. Место для проведения экологической акции выбрали садоводы.

Участникам субботника поставили задачу очистить берега реки от зарослей. Работа долгая и кропотливая, но на помощь вышли несколько сотен человек. Кусты и молодые деревья срубали, используя бензопилы и секаторы, ветки отправляли в измельчитель.

После подготовки берегов сюда подъедет специальная техника и проведет углубление русла реки. За несколько этапов с обоих берегов реки было очищено почти 500 метров реки, в будущем акцию повторят.

Река Бодня проходит вблизи деревни Красновидово, ее путь лежит через несколько садовых товариществ. Из-за засорения ветками, кустами, илом и опавшей листвой – русло реки уменьшилось, как в ширину, так и в глубину. Снизилась и скорость течения реки, а это значит, что появился риск затопления участков, которые расположены рядом с водоемом. Место для проведения экологической акции выбрали садоводы.

Участникам субботника поставили задачу очистить берега реки от зарослей. Работа долгая и кропотливая, но на помощь вышло несколько сотен человек. Кусты и молодые деревья срубали, используя бензопилы и секаторы, ветки отправляли в измельчитель.

После подготовки берегов, сюда подъедет специальная техника и проведет углубление русла реки. За несколько этапов с обоих берегов реки было очищено почти 500 метров реки, в будущем акцию повторят.

Подобные мероприятия уже проводились в 2020 и 2021 годах – силами администрации Можайска, МЧС и Мособллеса. Тогда очистили почти 800 метров реки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Подобные мероприятия уже проводились в 2020 и 2021 годах - силами администрации Можайска, МЧС и Мособллеса. Тогда очистили почти 800 метров реки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Волонтеры Можайск Экология Реки

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