Девочку с перерезанной артерией спасли в подмосковном центре охраны материнства и детства

Читайте нас в:

Оказалось, что девочка ударилась о стеклянную межкомнатную дверь, из-за чего она разбилась и осколками повредила руку. Отец девочки сразу вызвал скорую помощь и попытался остановить кровотечение.

«После поступления ребенок был сразу же прооперирован. В ходе оперативного вмешательства с помощью специального микроскопа мы наложили шов на плечевую артерию, локтевой и срединный нервы», - сообщил заведующий отделением травматологии и ортопедии, врач-травматолог-ортопед Виталий Терлецкий.

Сейчас нарушения кровоснабжения руки нет, медики восстановили кровоток, обеспечив полную проходимость сосудов. Девочку уже выписали, она находится дома и наблюдается по месту жительства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что врачи, прибывающие в регион, могут получить компенсацию аренды жилья, оформить социальную ипотеку, а также приобрести земельный участок на специальных условиях.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».