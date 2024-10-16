Детям с нарушениями зрения подарили специализированные книги в Реутове
Социальная акция в поддержку слабовидящих и слепых людей прошла в дошкольном отделении школы № 4 в Реутове. В ее рамках ребятам подарили специальные книги, написанные с использованием шрифта Брайля.
Около 50 детей с нарушениями зрения занимаются в специальных группах компенсирующей и комбинированной направленности в этом дошкольном учреждении. С ними работают тифлопедагог, логопед и другие специалисты.
Для них подготовили подарки в рамках акции. В ней поучаствовали представители благотворительного фонда «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» Ольга Кузнецова и Ирина Сангорская.
«Мы выпускаем литературу для детей с разным уровнем дефекта зрения. Для полностью незрячих издаем книги с использованием шрифта Брайля. А для слабовидящих делаем объемные и более красочные иллюстрации», - сказала Ольга Кузнецова.
Отметим, что мероприятие приурочили к Международному дню белой трости, призванному привлечь внимание к проблемам людей с нарушениями зрения. Его отмечают 15 октября.
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