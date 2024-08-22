Детям бойцов СВО помогли подготовиться к 1 сентября во Фрязине

Школьные принадлежности передали ребятам из семей бойцов спецоперации во Фрязине. Сбор организовали с местным отделением партии «Единая Россия» в рамках акции «Собери ребенка в школу».

Подарки ребятам передали глава городского округа Дмитрий Воробьев и руководитель фракции Александра Киреева.

«Познакомились с ребятами поближе и собрали пожелания. Многие уже занимаются спортом или творчеством - наши учреждения культуры и спорта принимают их в кружки и секции на бюджетной основе. Четвероклассник Ваня рассказал, что хочет вступить в футбольную команду. Обязательно организуем его зачисление и поможем с приобретением формы» - прокомментировал Дмитрий Воробьев.

Также глава муниципалитета отметил, что встречи с родственниками участников СВО в округе проводят регулярно.

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