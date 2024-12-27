Детскую школу искусств № 3 в Балашихе открыли после капитального ремонта

Строители полностью заменили инженерные коммуникации, обновили кровлю и фасад, а также обустроили на втором этаже здания концертный зал, рассчитанный на 75 мест, со сценой и роялем.

Сейчас в детской школе искусств 365 детей обучают 23 преподавателя и концертмейстера. После обновления здания количество учащихся сможет увеличиться до 500 человек. В учреждении действует фортепианный, теоретический, народный, вокально-хоровой и подготовительный отделы, а также классы скрипки, духовых инструментов и хореографии.