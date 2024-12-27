27 декабря 2024, 14:24

Детскую школу искусств № 3 в Балашихе открыли после капитального ремонта

Администрация городского округа Балашиха
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Детскую школу искусств № 3 в Балашихе торжественно открыли после капитального ремонта. Это долгожданное событие для учащихся и педагогов, так как ранее собственного здания со всеми направлениями ДШИ в округе не было.

Строители полностью заменили инженерные коммуникации, обновили кровлю и фасад, а также обустроили на втором этаже здания концертный зал, рассчитанный на 75 мест, со сценой и роялем.

Сейчас в детской школе искусств 365 детей обучают 23 преподавателя и концертмейстера. После обновления здания количество учащихся сможет увеличиться до 500 человек. В учреждении действует фортепианный, теоретический, народный, вокально-хоровой и подготовительный отделы, а также классы скрипки, духовых инструментов и хореографии.

Школы Балашиха
27 декабря 2024, 15:15
Студенты показали новогодний спектакль для юных пациентов больницы в Мытищах
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В холле Мытищинской больницы студенты медколледжа организовали для маленьких пациентов новогоднее представление. Ребята из инфекционного отделения, которые не смогли посмотреть спектакль, получили подарки в палатах.

Настоящий праздник устроили для пациентов детских отделений студенты Мытищинского филиала Московского областного медицинского колледжа № 1. В рамках благотворительной акции «Подари Новый год детям» они нарядились в костюмы и 24 декабря посетили больницу в Мытищах с благотворительной акцией. В роли Деда Мороза и Снегурочки выступили студенты вечерней группы.

Представление в холле с шутками, песнями и стихами добавило настроения малышам и отвлекло от грустных мыслей. Ребятам, которые не смогли поучаствовать в празднике, передали подарки в палаты. Деда мороза и Снегурочку пациенты инфекционного отделения увидели через окна своих палат.

Больницы Мытищи Новый год
27 декабря 2024, 15:12
Праздник «Новый год под шубой» пройдет в парках Дмитрова 28 и 29 декабря
Пресс-служба администрации Дмитровского г.о.
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Жителей и гостей городского округа приглашают провести выходные в парках имени Ивана Лямина и «Сосновый бор». Там пройдут увлекательные общеобластные предновогодние мероприятия.

Для посетителей подготовили концерты творческих коллективов и артистов и театрализованные представления. Гостей ждут веселые хороводы у нарядной елки и. творческие мастер-классы по созданию новогодних сувениров. На «Самоварной станции» всех будут бесплатно угощать горячим чаем и мандаринами.

В парке имени Лямина в субботу, 28 декабря, состоятся мероприятие «Новогодние забавы», «Веселые старты», мастер-классы «Зимнее настроение» и «Зимние фантазии».

А в воскресенье, 29 декабря, там пройдут развлекательная программа «Праздник к нам приходит», мастер-классы «Новогодний подарок» и спортивная семейная эстафета «Новогодний марафон».

Праздники Дмитров Парки
27 декабря 2024, 14:54
ЦППК запустила два новых экспресса на Казанском направлении
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Два поезда ЭП2Д в компоновке РЭКС начали ходить между Москвой и Раменским. Составы заменили арендованные транспортные средства. Об этом сообщили в ЦППК.

Салоны поездов относятся ко второму классу: они оснащены эргономичными сидениями и дополнительными поручнями. Внутри установили систему обеспечения микроклимата с функцией обеззараживания воздуха.

Кроме того, в пути пассажиры могут зарядить мобильные устройства с помощью USB-разъемов.

Дороги Поезда
27 декабря 2024, 14:44
Автоинспекторы в Лобне провели мастер-класс для школьников
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Школьники в Лобне изготовили световозвращающие новогодние брелки. Мастер-класс для них провели сотрудники Госавтоинспекции в рамках комплексного информационно-профилактического мероприятия «Зимние каникулы».

Ребята самостоятельно изготовили брелки в форме елки и закрепили на них световозвращающие элементы. Поделка станет помощником для ребят в темное время суток, если разместить ее на одежде или рюкзаке.

Каждая работа получилась уникальной. Школьники поделились своими идеями о том, какие поделки сделать в следующий раз. Также дети получили советы от автоинспекторов и узнали о главном назначении световозвращающих элементов.

Сотрудники Госавтоинспекции в Лобне напоминают, что половина всех наездов на пешеходов случается в темное время суток. Световозвращатели помогают стать заметнее, ведь они отражают свет автомобильных фар и гарантируют видимость за 150-200 метров при ближнем свете и за 350-400 метров при дальнем. Это дает водителю 15-25 секунд для принятия решения.

Лобня Школьники

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