Детскую поликлинику в Звенигороде откроют в 2025 году

В новом медицинском учреждении появятся не только педиатрическое отделение и клинико-диагностическая лаборатория, но и кабинеты неотложной помощи и восстановительного лечения. Также в планах открыть в поликлинике зоны ожидания и игровые.

Главной особенностью поликлиники станет модернизированная система расположения кабинетов. Она позволит сократить очереди и упростить поиск нужного специалиста.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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