Детскую поликлинику построят на улице Мира в Чехове в 2025 году

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин посетил стройплощадку объекта. Руководитель проекта Дирекции заказчика капитального строительства Лилия Дикая рассказала, что сейчас там задействованы 52 рабочих, пять инженеров и две спецмашины. Готовность достигла 11%.

Новая поликлиника будет оснащена современным медоборудованием. Там установят три рентген-аппарата. Также появится стоматологическое отделение с кабинетом рентгенодиагностики. Четвертый этаж выделят для кабинетов массажа, физиотерапевтов, психологов и залов лечебной физкультуры.

В новой поликлинике будут принимать 18 педиатров, а также узкие специалисты - эндокринологи, неврологи, кардиологи и другие. Всего там будет работать 243 специалиста, включая 90 врачей и 80 медработников.

Проект реализуют при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры на 2023–2027 годы».

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